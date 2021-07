PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 12 GIUGNO, SETTIMO GIORNO SENZA DECESSI / 2 SOLI CONTAGI / VACCINAZIONI A QUOTA 500 MILA »

Coronavirus: dal bollettino di lunedì 12 luglio 2021.Settimo giorno senza decessi. 2 soli contagi. Vaccinazioni a quota 500.000.

Già questa mattina il numero delle vaccinazioni anticovid somministrate in Trentino era pari a 499.291, mentre continua il trend positivo che anche oggi segnala solo 2 nuovi contagi (rilevati dall’antigenico). Altri 2 guariti portano intanto il totale da inizio pandemia a 44.403. Sono i dati offerti oggi dal bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che conferma – per il settimo giorno consecutivo – l’assenza di decessi causati dal coronavirus

Tra i nuovi casi positivi c’è anche un ragazzo in fascia 14-19 anni. Nessun contagio invece fra chi ha 60 anni e oltre.

Restano fortunatamente vuoti da pazienti covid gli ospedali trentini. Intanto proseguono sia le attività di monitoraggio sia quelle del piano vaccinale. Ieri il Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento ha analizzato 63 tamponi. Quelli antigenici sono stati 239.

Sul fronte vaccinazioni, nel totale pari a 499.291 rientrano anche quasi 200.000 seconde dosi (197.711 il numero preciso registrato stamattina) e quelle relative alle categorie più esposte: 66.383 per gli ultra ottantenni, 87.279 per la fascia 70-79 anni e 98.789 per quella fra i 60 ed i 69 anni.