MART – ROVERETO (TN) * SAN VALENTINO: « FESTA DEGLI INNAMORATI, CON UN SOLO BIGLIETTO SI ENTRA IN DUE »

17.43 - lunedì 12 febbraio 2024

Il 14 febbraio condividi l’amore per l’arte con chi vuoi e visita le mostre del Mart a un prezzo ridotto. San Valentino. 2×1 al Mart di Rovereto. Per la festa degli innamorati il Mart regala un ingresso a tutte le coppie: con un solo biglietto si entra in due. 2×1 anche a Casa Depero e alla Galleria Civica di Trento. L’occasione è perfetta per chi non ha ancora visitato le grandi mostre dell’inverno:

“Dürer. Mater et Melancholia” e “L’uomo senza qualità. Gian Enzo Sperone collezionista”.

Prossimi appuntamenti a un prezzo speciale: 25 febbraio con W la domenica! la giornata dedicata alle famiglie e 3 marzo con l’ultima domenica gratuita. Prenotazione vivamente consigliata.

A San Valentino nelle sedi del Mart di Rovereto con un solo biglietto si entra in coppia. L’occasione perfetta per visitare il museo con la persona a cui si vuole bene e per vedere le mostre attualmente in corso, prima della chiusura. Mancano infatti poche settimane al termine della grande mostra dell’inverno Dürer. Mater et Melancholia, che riunisce una preziosa raccolta di capolavori del Maestro di Norimberga in dialogo con le opere di alcuni grandi artisti del primo novecento. Ultimi giorni anche per farsi travolgere dalla vorticosa rassegna dedicata alla collezione di Gian Enzo Sperone, una delle personalità più influenti dell’arte contemporanea internazionale. In corso anche Global Painting, la mostra itinerante dedicata a 24 artisti emergenti provenienti dalla Cina; una monografica sul pittore trentino Bartolomeo Bezzi e un focus dedicato all’artista Luca Scacchi Gracco. Infine, al Mart è sempre possibile soffermarsi sui capolavori della ricca collezione permanente, che testimonia alcuni dei principali filoni di ricerca del museo e che viene riallestita periodicamente.

Si entra in due al prezzo di uno anche alla Casa d’Arte Futurista Depero, il cui allestimento è stato recentemente rinnovato, e alla Galleria Civica di Trento, dove è in corso la personale dell’artista Margherita Manzelli che raffigura enigmatici soggetti femminili.

Ma le occasioni per visitare il Mart a un prezzo ridotto non finiscono qui.

Il 25 febbraio torna W la domenica!, la giornata delle famiglie al museo. Dalle 10 alle 18 workshop, laboratori, spettacoli, proposte accessibili, visite guidate e animate al costo di 10 euro per nucleo familiare (massimo 2 adulti over 26). In collaborazione con il Centro Servizi Culturali S. Chiara. Infine, appuntamento il 3 marzo con l’ultima domenica gratuita.

Entrambi questi appuntamenti riscuotono enorme successo. È quindi consigliato prenotare la partecipazione alle attività e il biglietto per la domenica gratuita.