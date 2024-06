MUSE – TRENTO * FESTA SOLSTIZIO D’ESTATE: «LABORATORI BOTANICI E OSSERVAZIONI ASTRONOMICHE, GIARDINO ALPINO E TERRAZZA DELLE STELLE (23/6 -10.00)»

14.12 - venerdì 21 giugno 2024

Festa del solstizio d’estate in alta quota. Domenica 23 giugno 2024, dalle 10 alle 18. Giardino Botanico Alpino e Terrazza delle Stelle, Viote del Monte Bondone. Maggiori info e tariffe su muse.it

Laboratori botanici, osservazioni astronomiche e un assaggio di riti celtici dedicati al Solstizio. Domenica 23 giugno dalle 10 alle 18 Giardino Botanico Alpino e Terrazza delle Stelle, sedi territoriali MUSE alle Viote del Monte Bondone, propongono una giornata di festa per celebrare l’arrivo dell’estate e l’interazione del Sole con piante e animali.

Una giornata di eventi per abbracciare le giornate più luminose dell’anno. Con l’iniziativa “Solstizio d’estate in alta quota” le sedi territoriali “montane” del MUSE – Giardino Botanico Alpino e Terrazza delle Stelle – si animano con passeggiate, letture teatralizzate, raccolta di piante spontanee e sedute di yoga per ritrovare benessere ed equilibrio con i ritmi della natura.

Si parte alle 10 con Libera la mente, lezione di yoga nei prati fioriti del Giardino insieme alla maestra Michela Thyka.

Alle 10, 11.30 e 14, in compagnia di Anna Perdibon, prenderà il via la narrazione animata “La leggenda di Merisana”, che racconta la nascita del larice e delle donne fatate dei boschi che si prendono cura delle erbe e degli alberi.

Dalle 10.30 alle 12.30 partirà l’escursione “L’energia del Sole”, una passeggiata tra botanica e astronomia dal Giardino alla Terrazza delle Stelle con l’osservazione del Sole con i telescopi. Dalle 10.30 alle 14.30, invece, a fruizione libera si potrà sperimentare la tecnica del blue print nel laboratorio di stampa vegetale “Erbari solari”.

Sempre a tema botanico, dalle 15 alle 17, la scrittrice Valentina Musumeci terrà l’incontro “Erbe del Solstizio”, laboratorio sull’erba di S. Giovanni (Hypericum perforatum), utilizzata nella tradizione popolare come “erba scacciadiavoli”. L’iperico, oggi riconosciuta come pianta officinale, è molto impiegato per la salute.

Per tutta la giornata, in collaborazione con il gruppo Fantasy fest, i prati del Giardino Botanico Alpino ospiteranno un villaggio celtico, popolo legato alla celebrazione del Solstizio. Il vicino Rifugio Viote, per l’occasione, proporrà con la guida di un professionista una degustazione della bevanda celtica per eccellenza: il sidro di mele.