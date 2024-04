CONFESERCENTI – TRENTINO * LOCALI PUBBLICI: « PRESCRIZIONI PLATEATICI, RICHIESTA DI INCONTRO CON ASSESSORI PAT – CONSORZIO COMUNI – COMUNE TRENTO »

15.18 - martedì 16 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Confesercenti del Trentino in prima linea: richiesta di incontro urgente per affrontare le prescrizioni dei plateatici. In merito alle prescrizioni dei plateatici che, in molteplici casi si rivelano eccessivamente restrittive, Confesercenti del Trentino oggi ha richiesto formalmente un incontro urgente alla Soprintendenza, agli Assessori provinciali Gerosa, Failoni e Gottardi, al Consorzio dei Comuni e al Comune di Trento rappresentato dal Sindaco Ianeselli e dall’Assessore Baggia.

“La recente ondata di disposizioni ha suscitato preoccupazione riguardo alle recenti direttive emesse dalla Soprintendenza della Provincia Autonoma di Trento, che stanno creando difficoltà e incertezze per i pubblici esercizi “, afferma Massimiliano Peterlana – Vicepresidente di Confesercenti del Trentino.

“È evidente che le recenti disposizioni abbiano posto una serie di sfide e complicazioni per i gestori di locali pubblici, con particolare riferimento alle questioni relative ai permessi e alle regolamentazioni da rispettare. Queste misure non solo stanno creando disagi operativi, ma potrebbero anche avere ripercussioni significative sulle attività economiche e sul tessuto sociale della nostra comunità”, prosegue Peterlana.

In particolare, si è evidenziato che nel Comune di Trento sono state emesse numerose limitazioni, al fine di regolarizzare l’occupazione del suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi. Tuttavia, alcune di queste misure si rivelano eccessive limitando la possibilità per baristi e ristoratori di usufruire dei plateatici.

“Ritengo che sia fondamentale affrontare queste problematiche con la massima urgenza e determinazione al fine di trovare soluzioni adeguate che possano conciliare le esigenze di tutela del patrimonio culturale con la necessità di sostenere le attività commerciali locali”, conclude Peterlana.

Confesercenti Trentino chiede con fermezza un incontro con tutti i rappresentanti competenti al fine di discutere approfonditamente delle problematiche attuali future per collaborare alla ricerca di soluzioni efficaci per il futuro.