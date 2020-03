FEDERCASSE * CONTRASTO DIFFUSIONE CORONAVIRUS: « L’IMPEGNO DEL CREDITO COOPERATIVO PER GARANTIRE LA SICUREZZA DI LAVORATORI, SOCI E CLIENTI DELLE BCC »

La risposta del Presidente della delegazione sindacale di Federcasse, Matteo Spanò, alla lettera delle organizzazioni sindacali sulla tutela di lavoratori,

soci e clienti delle BCC, Casse Rurali, Casse Raiffeisen.

Federcasse continua a compiere il massimo sforzo per prevenire, contrastare e contenere la diffusione del coronavirus, con priorità per la sicurezza delle lavoratrici, lavoratori, soci, clienti e comunità locali, in conformità con le disposizioni di legge e degli altri atti normativi e dando, inoltre, piena attuazione alle garanzie di tutela individuate dalle “Linee guida del Sistema del Credito Cooperativo per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di lavoro”, predisposte anche tenendo conto di quanto emerso nel corso del confronto avuto con i rappresentanti delle Segreterie Nazionali del Credito Cooperativo e avendo a riferimento il Protocollo condiviso promosso dal Governo e sottoscritto dalle Parti Sociali il 14 marzo scorso.

Le Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen, nelle loro responsabilità – e con il coordinamento delle Capogruppo dei Gruppi Bancari cooperativi Iccrea Banca e Cassa Centrale Banca e della Federazione Raiffeisen – hanno posto in essere molteplici iniziative in tal senso: hanno ridotto drasticamente la presenza dei lavoratori sui luoghi di lavoro anche attraverso il massimo ricorso al lavoro agile e la riduzione dell’operatività nelle filiali; hanno ridotto l’esigenza della clientela di recarsi in filiale, privilegiando e potenziando l’utilizzo dei canali “a distanza” (attraverso internet e telefono), nonché l’utilizzo degli sportelli automatici esterni alle filiali.

Per evitare assembramenti, le banche gestiscono inoltre gli accessi nelle filiali anche solo su appuntamento e nei casi inderogabili che richiedano la presenza fisica, adottando le soluzioni organizzative idonee a prevenire il rischio del contagio in applicazione delle normative.

Federcasse conferma il proprio impegno alla puntuale e più efficace attuazione delle norme di legge e delle citate Linee Guida e in relazione a ciò è pronta a ricevere eventuali segnalazioni di criticità da parte delle Organizzazioni sindacali e a farsi parte attiva nel sensibilizzare in proposito le banche oggetto di eventuale segnalazione per un rigoroso e puntuale rispetto del citato Protocollo.