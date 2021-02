PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * VACCINAZIONI: « GIÀ REGISTRATE LE PRIME 1.000 PRENOTAZIONI, ENTRO FINE MARZO SI PREVEDE IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA »

Vaccinazioni: già registrate le prime 1000 prenotazioni. Entro fine marzo si prevede il completamento del programma.

Come previsto, l’adesione alla campagna di vaccinazione anti covid è iniziata con un’adesione massiccia e, a poche ore dall’apertura delle prenotazioni on line, sono già un migliaio le prenotazioni. Un numero che in termini di dosi va raddoppiato, stante la decisione delle autorità sanitarie di garantire fin da ora anche il richiamo a chi si è prenotato.

Provincia e Azienda sanitaria, nel ringraziare i moltissimi cittadini che hanno manifestato il concreto interesse ad aderire al programma, desiderano tranquillizzare chi non riuscirà in prima battuta ad effettuare la prenotazione o a contattare il numero verde, stante la previsione a concludere il programma entro la fine di marzo.