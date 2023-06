GRUPPO CONSIGLIARE ” FASSA – CANAZEI ” * COMUN GENERAL DE FASCIA: « “NO” DELLA MINORANZA AL RENDICONTO 2022, RISORSE DIMENTICATE IN UN CASSETTO »

15.05 - martedì 13 giugno 2023

Canazei, 13 giugno 2023

Una bocciatura secca, questo il nostro pensiero espresso ieri sera durante il Consei general nel quale è stato presentato e messo ai voti il Rendiconto dell’anno 2022 del Comun general de Fascia.

Il motivo? Un avanzo di amministrazione di quasi 5 milioni di euro. Risorse (tante) disponibili e non spese né tantomeno impegnate dal Consei de Procura, in aumento rispetto al precedente di oltre un milione.

Alle nostre richieste di chiarimento ci è stato comunicato che la mancanza di un ufficio tecnico strutturato, ha rallentato lo sviluppo di un progetto legato alla ristrutturazione della “Caserma Vittorio Veneto” e che queste risorse andrebbero destinate a questo progetto. Quindi l’idea di come impegnare questi soldi, c’è, ma se, per stessa ammissione del Conseier de Procura competente, in due anni “non riusciamo neanche a cambiare le finestre della sede del Comun general”, figuriamoci, aggiungiamo noi, l’intera progettazione e ristrutturazione di un edificio.

E se la decisione è quella di non dare un incarico esterno, in mancanza di un ufficio funzionante interno, questa è una scelta, una scelta che però vede ferme ed inutilizzate 4/5 milioni di risorse pubbliche che sicuramente potrebbero essere impiegate, almeno in parte, in altri settori ed a favore della nostra Comunità.

Spiace poi constatare che il capogruppo di maggioranza abbia provato, poi, a salvare la faccia del proprio gruppo portando come esempio gli avanzi generati con l’amministrazione precedente. L’avanzo in quel periodo storico non poteva essere utilizzato per legge nazionale, oggi l’avanzo creato di anno in anno, che in parte può anche essere accettato, può e deve essere investito. Una differenza che chi è in ente pubblico dovrebbe conoscere prima di azzardare confronti fuori luogo.

Il nostro voto contrario è stato perciò, ovvio. Ovvio perché da cittadini, prima ancora che da consiglieri, non possiamo accettare che queste risorse siano dimenticate in un cassetto, milioni di € con i quali tanto, davvero tanto, si potrebbe fare a favore della nostra Gente, della nostra Comunità.

Il gruppo consiliare “FASSA”