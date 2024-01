MIT * COMUNI A 30 KM/H: SALVINI, « DIALOGO APERTO CON “ANCI“, MENO IDEOLOGIA E PIÙ BUONSENSO »

13.21 - lunedì 29 gennaio 2024

COMUNI A 30 KM/H, DIALOGO APERTO MIT-ANCI. SODDISFAZIONE DI SALVINI: MENO IDEOLOGIA E PIÙ BUONSENSO.

Anci ha trasmesso al Mit le prime osservazioni sullo schema di direttiva sui limiti di velocità che erano già state anticipate nell’incontro di pochi giorni fa. Il dicastero guidato dal Vicepremier e Ministro Matteo Salvini esprime “soddisfazione” per l’approccio collaborativo, che dovrebbe portare alla costituzione di un tavolo di lavoro. Obiettivo: approfondire la conformità delle ordinanze dei sindaci alla luce delle decisioni che saranno formalizzate dal Mit a breve.

Per il momento, è confermata la fondatezza dell’intervento di Salvini per evitare il caos normativo. Tutti i soggetti coinvolti – a partire dal ministro – hanno come priorità l’aumento della sicurezza, ma a Salvini preme inaugurare un approccio pragmatico, di buonsenso e senza ideologia. Il timore, come già evidenziato, è che limitazioni e divieti generalizzati possano produrre effetti opposti a quelli sperati a partire da aumento di traffico, smog e problemi alla circolazione.

Anci nelle osservazioni propone di consentire deroghe ai limiti di velocità per aree urbane mentre il Mit ribadisce il dettato letterale del Codice, che le consente solo per alcune strade o singoli tratti di strada, non sicuramente su intere città o la maggioranza delle strade urbane. Non si tratta di una differenza solo nominale, perché ogni deroga per ogni strada deve essere puntualmente motivata, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive.

