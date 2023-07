MASÈ (LA CIVICA) * AZIENDE AGRICOLE E ZOOTECNICHE: « APPROVATO IN CONSIGLIO PAT IL MIO ODG, IMPEGNA LA GIUNTA AL SOSTEGNO ECONOMICO »

12.52 - giovedì 27 luglio 2023

E’ stato approvato un ordine del giorno presentato da Vanessa Masè, consigliere della Civica, che impegna la Giunta a sostenere economicamente le aziende agricole per sostenere gli investimenti fatti per la realizzazione o l’ammodernamento dei depositi agricoli e l’impegno ad individuare una modalità di concorso alle spese sostenute dagli allevatori per l’adeguamento degli spazi di carico del latte da parte degli automezzi che ne effettuano il trasporto. Questa doppia proposta nasce dalla constatazione di come le attività del mondo agricolo e zootecnico mai come in questo periodo sono sotto pressione per diversi fattori, partendo dall’aumento dei costi delle materie prime, fino ai cambiamenti climatici con i loro infausti eccessi e la pressione dei grandi carnivori.

L’attenzione all’agricoltura e alla zootecnia è stata per La Civica e la Consigliera Masè un tema costante per tutta la legislatura e quindi non poteva certo mancare questa ulteriore dimostrazione di attenzione verso un comparto tanto importante per il Trentino.

Soprattutto in ambiente alpino l’agricoltura e l’allevamento nelle terre alte svolgono un’importante attività di presidio dell’ambiente, della biodiversità, dei saperi e delle tradizioni. Con questi due sostegni, che l’assessore Zanotelli ha dichiarato verranno messo in campo nei prossimi mesi, si intende permettere un ulteriore investimento in agricoltura, sia sul fronte dei depositi agricoli che per permettere di rendere sicure le aree dove avvengono le operazioni di carico del latte sui mezzi dedicati per renderle più sicure anche da eventuali contaminazioni, come peraltro indicato anche dalla normativa in materia di igiene degli alimenti di origine animale.

