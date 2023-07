MAURIZIO FUGATTI * “LA MIA STORIA“: « IL LIBRO OFFRE UN’IMMAGINE PERSONALE, DISTRIBUITO NELLE LIBRERIE DA LUNEDÌ »

11.09 - giovedì 27 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Si intitola “La mia Storia, gente e terra trentina, cinque anni speciali alla guida della Provincia” ed è il libro che il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ha deciso di dare alla stampe per i tipi delle “Edizioni del Faro”. Il testo, poco meno di 200 pagine (scritto a quattro mani con il giornalista Gianpaolo Tessari, già autore di un testo sull’esperienza da presidente di Lorenzo Dellai) sarà distribuito nelle librerie e nei negozi digitali a partire da lunedì prossimo. “La mia Storia” offre soprattutto un’immagine personale di Fugatti, raramente toccata nelle conferenze stampa e negli incontri pubblici. Vengono raccontati in forma molto diretta, tanti episodi, in larga parte inediti, legati al presidente della Provincia e che coincidono con tre decenni di storia trentina. Con un focus sulle tre città che hanno segnato l’agire, non solo politico di Fugatti: Avio, terra di confine da cui è partito tutto, Roma e Trento.