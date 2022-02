PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SP 133 – STRADA AL MENADOR: « DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI, CAUSA LAVORI DAL PRIMO MARZO AL 20 MAGGIO » (ORDINANZA)

16.14 - martedì 22 febbraio 2022

OGGETTO: Rilascio ordinanza dal giorno 01/03/2022 al giorno 20/05/2022, per una durata dei lavori di giorni 81 nell’orario 00:00 – 24:00.

SP133 diMonteroveredallaprogressivakm4+089allaprogressivakm11,237circaistituzionedi: – DIVIETO DI TRANSITO (fig. II.46 Art. 116),

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE STRADE

ORDINA

Che, con decorrenza dal giorno 01/03/2022 al giorno 20/05/2022, a partire dalle ore 00:00 alle ore 24:00 , per una durata dei lavori di giorni 81 , siano adottati i seguenti provvedimenti in materia di circolazione stradale:

SP 133: dalla progress. km 4+089 alla progress. km 11,237

Istituzione di DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI (fig. II.46 Art. 116,) valido nei giorni di : domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato;

Le limitazioni alla circolazione dovranno essere rese note al pubblico mediante i regolamentari segnali stradali, da porre in corrispondenza del tratto interessato, posti, gestiti a cura e spese e sotto la responsabilità dell’ impresa ZAMPEDRI LORENZO S.R.L. con sede nel Comune di PERGINE VALSUGANA in VIA DEL MONTENGIAN, 46 FRAZ. VIARAGO.

L’eventuale pulizia e/o trattamento antighiaccio della sede stradale è a carico della ditta esecutrice dei lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al TRGA di Trento, in alternativa è ammesso il ricorso straordinario entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti osservare la presente ordinanza e farla osservare.

Ing. Filiberto Bolego

IL SOSTITUTO DIRIGENTE