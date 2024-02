GPI – TRENTO * CYBERDEFENCE: « IT SYSTEM MANAGEMENT, SERVIZI DI SICUREZZA DIGITALE PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA »

17.00 - giovedì 15 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Raggruppamento Temporaneo d’Impresa guidato dall’operatore di telecomunicazioni Fastweb in qualità di società mandataria e con Gpi Cyberdefence, società del Gruppo Gpi, tra i mandanti, si è aggiudicato il lotto 2 della gara indetta dall’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia-Romagna per l’acquisizione di servizi di IT System Management e di sicurezza informatica. L’importo complessivo della gara ammonta a € 40 mln per 36 mesi, la quota di Gpi Cyberdefence è di circa € 2,8 mln e prevede la fornitura di:

Vulnerability Assessment e Vulnerability Management: pianificazione, esecuzione e gestione delle attività di prevenzione in materia di cybersecurity.

Incident Response e Forensics.

Security Advisoring: elaborazione e pianificazione di attività di diagnostica e verifiche di sicurezza.

Questa aggiudicazione rappresenta un importante risultato per Gpi Cyberdefence che va a fornire servizi di Cybesecurity a una regione tecnologicamente avanzata come l’Emilia Romagna, un risultato che consolida la posizione del Gruppo quale interlocutore primario per lo sviluppo di sistemi per la sicurezza digitale delle organizzazioni pubbliche e private. Un successo all’interno di un settore strategico e con previsioni di crescita double digit, fondamentale per una realizzazione efficace e sicura della transizione digitale della PA.

Gpi Cyberdefence è la società del Gruppo Gpi specializzata nella fornitura di servizi e tecnologie per la sicurezza informatica. Il suo compito è supportare a livello strategico e operativo i processi di innovazione per la sicurezza digitale di organizzazioni pubbliche e private in quattro aree d’intervento: consulenza multidisciplinare altamente integrata; management delle attività di cybersecurity; servizi operativi e tecnici di cybersecurity; formazione per manager e personale.