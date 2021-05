AAROI – ANAAO – ANPO – CIMO FESMED – FASSID – FVM / INTERSINDACALE MEDICA TRENTO * SVILUPPO STRATEGICO SANITÀ 2021-2025: “ MANCANZA DI COINVOLGIMENTO DA PARTE DI APSS “

Le organizzazioni sindacali della dirigenza medica veterinaria e sanitaria, quale soggetto sociale costituito da professionisti della salute, preso atto dell’informazione meramente formale ricevuta a cose fatte sul programma di sviluppo strategico 2021-2025, sottolineano ancora una volta un’assoluta mancanza di coinvolgimento da parte di APSS nella progettualità della proposta di riorganizzazione sanitaria.

Il documento appare generico, con scarsi contenuti attuativi e non permette di comprendere il cambiamento annunciato rischiando di rimanere un puro slogan pubblicitario.

Al di là dell’ipotizzata riorganizzazione, è chiaro che senza il rinnovo contrattuale che la dirigenza attende da ben 16 anni non si potrà parlare di realtà attrattiva, così come non si potrà contare sul mantenere il personale attualmente in servizio senza una adeguata valorizzazione del capitale umano, favorendo realmente la progressione di carriera e il clima lavorativo.

*

CIMO Trentino

AAROI-ANAAO-ANPO-CIMO Fesmed-FASSID ( AIPaC-AUPI-SIMeT-SiNaFO-SNR)-FVM