CARABINIERI TRENTO * 4 DEFERITI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA: « UN MAGGIORENNE E TRE MINORENNI STRANIERI DENUNCIATI PER FURTO E POSSESSO ABUSIVO DI ARNESI DA SCASSO »

Continua incessante il controllo del territorio da parte della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri i Trento finalizzato a contrastare i reati contro il patrimonio. Nel corso della scorsa notte, durante il normale pattugliamento, veniva fermata una vettura che viaggiava a fari spenti con quattro individui a bordo.

Immediatamente sottoposti al controllo, l’autovettura, risultata oggetto di furto poco prima in via Bronzetti, era condotta da un minorenne, mentre un maggiorenne ed altri due minorenni e si trovavano all’interno dell’abitacolo.

Dall’immediata ispezione del veicolo, venivano rinvenuti anche un Bouster, utilizzato per mettere in moto i veicoli, una chiave “bulgara” impiegata per aprire le porte nonché delle pinze e scalpelli.

Il quartetto veniva quindi condotto presso il Comando di via Barbacovi dove venivano espletate le formalità di rito, sequestrando il materiale rinvenuto e riconsegnando il veicolo al suo legittimo proprietario.

K.R. 21enne, E.O.H. 17 enne, K.A. 16 enne e B.M.A. 14 enne, tutti stranieri, venivano deferiti all’Autorità Giudiziaria per i Minori ed a quella Ordinaria per i reati di furto aggravato e per il possesso di arnesi atti allo scasso in concorso.