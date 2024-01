GPI – TRENTO * CONSIP: « ENTERPRISE IMAGING E CARTELLA CLINICA ELETTRONICA, SIAMO FRA GLI AGGIUDICATARI DELLA QUARTA GARA »

13.46 - martedì 9 gennaio 2024

Il Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI) guidato da Gpi SpA risulta tra gli aggiudicatari di tutti e quattro i lotti applicativi della gara bandita da Consip avente per oggetto l’Accordo quadro “Sanità digitale – Sistemi Informativi Clinico Assistenziali 2”. Tale aggiudicazione è definitiva. In qualità di aggiudicatario anche della quarta gara bandita da Consip , il Gruppo Gpi si conferma partner di riferimento per la digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e più in generale della “Missione 6 – Salute” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), fondamentale per raggiungere la sostenibilità del Sistema Sanitario italiano.

I lotti mirano a strutturare una gestione efficace dei dati sanitari, capace di migliorare e rendere più accessibili le cure in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. Due le soluzioni software e tecnologiche principali: la Cartella Clinica Elettronica e l’Enterprise Imaging. Un contesto di business che si prospetta decisamente favorevole per Gpi: l’azienda potrà mettere a disposizione solide competenze maturate in campo nazionale e internazionale, sottolineate, all’interno di questa gara, dall’aver ricevuto il punteggio tecnico più alto in due lotti su quattro.

Sul piano economico il valore massimo dei quattro lotti applicativi aggiudicati, compresa l’eventuale estensione del 20%, è pari a € 960 mln. Più nel dettaglio, l’RTI guidato da Gpi, che si è posizionato terzo, potrà beneficiare di una quota del 6% di affidamenti diretti e potrà partecipare, portando in dote l’elevato punteggio tecnico già riconosciuto, alle gare a rilancio competitivo con gli altri aggiudicatari per una quota massima del 70% del massimale di ciascun lotto. Relativamente ai quattro lotti la quota riservata al Gruppo Gpi all’interno dell’RTI varia dal 31% al 41%. L’Accordo quadro avrà una durata pari a 24 mesi, con possibilità di proroga fino a un massimo di 12 mesi. I singoli contratti esecutivi avranno una durata massima di 48 mesi dalla relativa data di stipula.