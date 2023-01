FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / NAVE S. ROCCO * INCIDENTE « FINISCE CONTRO IL GUARD RAIL E MENTRE ESCE DALL’AUTO VIENE INVESTITO DA UN MEZZO PESANTE »

11.51 - martedì 31 gennaio 2023

Drammatico incidente nel cuore della notte sulla SP 235 nel comune di Terre d’Adige, dove un’auto è uscita di strada finendo contro il guard rail. Pochi istanti più tardi il conducente, sceso dal veicolo, è stato investito da un mezzo pesante. Ad accorrere, alle 2:50, i vigili del fuoco volontari di Nave S. Rocco – supportati da quelli di Zambana – che hanno prestato i primi soccorsi al ferito, per poi coadiuvare i sanitari del 118 ed occuparsi della messa in sicurezza e della chiusura della strada. Sul posto anche il Nucleo radiomobile di Trento per i rilievi e il Servizio gestione strade della Provincia.