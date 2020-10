COPPOLA (VERDI DEL TRENTINO) * LAVORO: « SOLIDALI CON GLI ADDETTI DELLE PULIZIE, DA SETTE ANNI ATTENDONO IL RINNOVO DEL CONTRATTO »

I Verdi del Trentino sono solidali con gli addetti delle pulizie che ormai da sette anni attendono il rinnovo del contratto di lavoro e che non hanno ancora percepito il cosiddetto bonus Covid, già corrisposto ad altre categorie di lavoratori, a causa di un rimpallo fra Provincia e ditte appaltatrici.

La Provincia infatti ha previsto la compartecipazione al bonus da parte delle ditte in appalto. Senza questa condizione la Provincia non intenderebbe erogare il premio. Ricordiamo inoltre che questi lavoratori, in prevalenza donne, sono spesso costretti a passare da un appalto all’altro a condizioni economiche spesso peggiorative. Sarà fondamentale che le nuove regole prevedano il mantenimento delle stesse condizioni contrattuali e retributive.

Gli addetti alle pulizie svolgono un lavoro importante ma spesso sottovalutato. Grazie a loro ospedali, case di riposo, scuole, palestre, uffici pubblici e ditte private sono pulite. L’igiene, sempre fondamentale, è oltremodo importante in tempi di coronavirus per evitare che vengano trasmessi virus o malattie infettive. Oggi più che mai i lavoratori del comparto pulizie sono esposti a rischi per la loro salute dovendo magari sanificare delle stanze dove sono passati uomini e donne contagiati dal Covid-19.

Auspicando che venga finalmente rinnovato un contratto ormai scaduto da troppi anni, chiediamo alla Provincia di farsi carico del bonus Covid da erogare agli addetti del settore pulizie, una cifra non alta ma importantissima per chi svolge un lavoro con una paga oraria spesso ancora troppo bassa.

*

Lucia Coppola

Portavoce dei Verdi del Trentino