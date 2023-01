APT VAL DI SOLE (TN) * SAN VALENTINO: « MOLTE LE PROPOSTE PER LA FESTA DEGLI INNAMORATI, IN NOTTURNA SI POTRÀ ANCHE SCIARE O CENARE AD ALTA QUOTA »

11.36 - martedì 31 gennaio 2023

Neve, avventure, astronomia o relax. In Val di Sole ognuno ha il suo San Valentino. Molte proposte diverse per la festa degli innamorati: dalle escursioni con le ciaspole ai piedi per osservare le stelle a quelle a bordo di slitte trainate dai cani. In notturna si potrà anche sciare o cenare ad alta quota. Per chi preferisce il relax, invece, non mancano i trattamenti originali, come i massaggi con la lana di pecora

Che sia una passeggiata notturna con le ciaspole sotto i piedi e la testa all’insù per ammirare le stelle, un’escursione su una slitta trainata dai cani o un rilassante massaggio con prodotti naturali locali, la Val di Sole si conferma una destinazione ideale per trascorrere il giorno di San Valentino. Tante e diverse sono infatti le proposte dell’Azienda per il Turismo della Val di Sole dedicate agli innamorati, a cui si aggiungono quelle delle strutture alberghiere del territorio.

Quando c’è l’amore, l’adrenalina sale alle stelle. Che c’è di meglio quindi di ammirare gli astri durante la passeggiata notturna in programma la sera del 14 febbraio (dalle 21 alle 23) in Val di PeJo? L’escursione prevede una ciaspolata al chiaro di luna nel Parco Nazionale dello Stelvio, alla scoperta di suoni e scenari inconsueti. Una parte dell’evento sarà dedicata proprio all’osservazione del cielo e dei suoi affascinanti segreti.

A San Valentino, le coppie che vorranno concedersi l’emozione di sciare in notturna avranno invece a disposizione la pista Valena (blu, lunga 1 chilometro e con un dislivello di poco più di 100 metri) al Passo del Tonale: sarà aperta dalle 20.30 alle 23.

E sempre tra le stelle sarà possibile gustare i sapori autentici trentini con la “Cena Ciocomitica” alla baita Ciocomiti (a oltre 2mila metri di quota, nel Parco Naturale Adamello Brenta), da raggiungere direttamente con la motoslitta. A fine cena è prevista la degustazione dell’omonimo cioccolato, in abbinamento a vari distillati.

Le coppie più avventurose potranno invece provare l’ebbrezza di condurre personalmente una slitta trainata da una squadra di cani Siberian Husky e Alaskan Malamute (i più adatti a percorrere ampie distanze sulla neve): un’esperienza di totale immersione nella natura che consente di costruire un rapporto di fiducia reciproca con gli amici a 4 zampe. L’attività, coordinata dalla Huskyland Scuola Italiana Sleddog e preceduta da una lezione introduttiva, avrà luogo al Passo del Tonale. L’appuntamento è per lunedì 13 e martedì 14 febbraio (dalle 13 alle 15).

Per gli amanti che cercano esclusivamente relax e benessere, le Terme di Pejo offrono due pacchetti a scelta (sfruttabili dalle 22.30 alle 24) che includono, tra gli altri, uso esclusivo della spa, massaggio di coppia e bollicine rigorosamente trentine. Non mancano le proposte particolari delle strutture alberghiere della Val di Sole, come il massaggio con la lana di pecora (Chalet Alpenrose, a Cogolo di Pejo), i tamponi di erbe alpine (hotel Caminetto, a Folgarida) o il fieno (hotel Monroc, a Commezzadura).

E per respirare la storia solandra, ci si può recare nel piccolo paese di Bolentina (frazione dell’abitato di Malé) per visitare la chiesa di San Valentino (risalente al quindicesimo secolo), che domina il panorama circostante. Quale miglior occasione, se non la festa degli innamorati?

“Ogni coppia che deciderà di trascorrere in Val di Sole la festa di San Valentino, o magari anche più giorni, potrà trovare tutto ciò che cerca, in base alle proprie preferenze” assicura Fabio Sacco, direttore dell’Apt Val di Sole. “Negli anni il nostro territorio ha visto aumentare esponenzialmente la propria appetibilità turistica perché ha saputo comprendere le esigenze del pubblico e costruire un’offerta trasversale e di qualità, in grado di soddisfarle pienamente”.

Ulteriori informazioni sugli eventi e le iniziative previste per il giorno di San Valentino su https://www.visitvaldisole.it/it