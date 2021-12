PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * RESIDENZE SANITARIE TERRITORIALI: « PROROGATE LE ATTIVITÀ DELLE STRUTTURE COVID, IN SUPPORTO ALL’APSS »

19:29 - 23/12/2021

Residenze sanitarie territoriali, prorogate le attività delle strutture Covid. La delibera della Giunta per l’accoglienza dei pazienti in supporto all’Apss.

Provvedimento della Giunta provinciale per sostenere la risposta delle residenze sanitarie territoriali in supporto al servizio sanitario provinciale nell’attuale fase pandemica. Con una delibera proposta dall’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, l’esecutivo ha approvato le note del Dipartimento Salute e politiche sociali con le quali, stante l’urgenza di disporre di ulteriori posti letto a supporto dell’Apss, sono stati attivati i posti letto come Residenza sanitaria territoriale in diverse strutture.

Tra queste, la Rsa di Pergine, il presidio socio sanitario di Ala, la Residenza San Vendemmiano (Castel Ivano) e la RSAO di Tione. Prorogato inoltre fino al 28 febbraio 2022 la funzione Covid del nucleo presso la “Residenza S. Cuore” di Bolognano e della Residenza sanitaria territoriale Covid di Ala.

La delibera, spiega Segnana, riguarda l’offerta sul territorio conseguente alla proroga o attivazione, su richiesta di APSS e stante la peggiorata situazione epidemiologica a livello locale negli ultimi mesi, di alcune strutture a supporto del servizio sanitario provinciale con la funzione di Residenza sanitaria territoriale temporanea e Residenza sanitaria territoriale Covid.

Tali strutture accolgono pazienti provenienti dagli ospedali, dal territorio e dalle RSA, con oneri a totale carico del servizio sanitario provinciale.

“Il provvedimento – aggiunge – è utile per confermare le attività funzionali all’accoglienza dei pazienti anche in questa delicata fase della pandemia, garantendo la preziosa risposta sul territorio in aiuto al servizio sanitario pubblico provinciale”.