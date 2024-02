GALATEO (FDI) * CENSIMENTO LINGUISTICO: « DIFENDIAMO LA NOSTRA IDENTITÀ ITALIANA IN ALTO ADIGE, ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE ATTIVA »

13.24 - venerdì 23 febbraio 2024

Il Vicepresidente della Giunta provinciale, Marco Galateo, ha esortato tutti i cittadini residenti in provincia di Bolzano a partecipare attivamente al Censimento linguistico in corso. In qualità di primo rappresentante degli italiani in Alto Adige, Galateo ha sottolineato l’importanza di questo atto civico in particolare per la comunità italiana.

“Il censimento linguistico, previsto da una norma di attuazione dello Statuto di Autonomia, si svolge ogni 10 anni e quest’anno è particolarmente significativo per determinare la composizione percentuale dei tre gruppi linguistici in Alto Adige. È fondamentale comprendere che le nuove norme in vigore prevedono in ogni caso l’accertamento della conoscenza linguistica dichiarata. Ciò significa che dichiararsi appartenenti a un gruppo linguistico diverso dal proprio non solo è inutile, ma addirittura controproducente. In passato, era pratica comune che alcuni concittadini di madrelingua italiana si dichiarassero di lingua tedesca, sperando così di ottenere più ampie opportunità professionali.

Tuttavia, con le attuali disposizioni, un comportamento del genere non solo è superato, ma può anche compromettere le opportunità future. Partecipare al Censimento linguistico non è solo un dovere civico, ma ha implicazioni dirette sulle nostre occasioni di lavoro e sul nostro ruolo all’interno della società altoatesina. È un momento importantissimo per far sentire la voce della comunità italiana e garantire una rappresentanza equa e adeguata. È un atto di orgoglio italiano. Invito tutti gli italiani residenti in Alto Adige a partecipare attivamente al censimento, dimostrando la propria volontà di essere parte integrante e attiva di questa splendida comunità.

Importante inoltre condividerlo sui canali social, al fine di sottolineare la rilevanza di questa azione per tutta la nostra comunità. Difendiamo e promuoviamo i nostri diritti e la nostra identità italiana in Alto Adige, attraverso la partecipazione attiva a questo processo” – E’ quanto dichiarato da Marco Galateo, Vicepresidente della Provincia Autonoma di Bolzano e Assessore alla Scuola e alla Cultura Italiana, che insieme ai direttori di dipartimento e ripartizione ha voluto inviare un messaggio formale a tutte le Associazioni culturali e a quelle delle categorie economiche, ai dirigenti scolastici, allo scopo di promuovere la partecipazione al censimento linguistico.