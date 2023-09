CONSIGLIO PAT * SCUOLE: « VISITE GUIDATE, DAL 15/9 SARÀ POSSIBILE LA PRENOTAZIONE ONLINE »

Scuole, al via le prenotazioni online delle visite guidate. A partire da venerdì 15 settembre 2023 sarà possibile la prenotazione online (sul sito istituzionale) delle visite guidate organizzate dal Consiglio per le scuole nei luoghi dell’autonomia.

Le visite guidate si collocano nel quadro della più ampia iniziativa #ConosciamoAutonomia ideata con l’obiettivo di far conoscere alle scuole l’importanza e la peculiarità dell’autonomia speciale. Un programma, da quest’anno articolato su sei ambiti (#visit, #learn, #meet, #live, #come, #work), con cui ai giovani viene data l’opportunità di approfondire la storia e le istituzioni dell’autonomia, di vivere esperienze pensate come stimolo per le nuove generazioni a riflettere e proporre idee per preservare e sviluppare l’autonomia anche nel futuro.

Le visite ai luoghi dell’autonomia (#visit) sono rivolte, con una programmazione studiata specificamente a seconda delle fasce d’età, alle classi degli istituti trentini dalla quarta primaria alla quinta superiore. Per l’anno scolastico 2023/2024 sono previste, in aggiunta alle sedi del 2022/2023, visite a Casa Moggioli (in via di attivazione) e la possibilità di visitare palazzo Trentini con le opere di Winkler.

Il programma e il calendario completi sono disponibili online all’indirizzo https://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/visite-guidate/Pages/vi sit.aspx: sulla stessa pagina da venerdì 15 settembre sarà possibile (come unica modalità di prenotazione prevista per l’anno scolastico in corso) la prenotazione delle varie attività.

Per ulteriori informazioni scrivere a scuole@consiglio.provincia.tn.it.