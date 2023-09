MUSE – TRENTO * “CITTÀ A MISURA D’APE“: « COME TUTELARE LA BIODIVERSITÀ IN CONTESTI URBANI, PRIMO APPUNTAMENTO IL 15/9 »

12.30 - mercoledì 13 settembre 2023

Città a misura d’ape. Come tutelare la biodiversità in contesti urbani. Attività di Citizen science collaterali alla mostra: venerdì 15 e sabato 16 settembre 2023. MUSE e Parco di Gocciadoro.

Nell’ambito della mostra del MUSE “Città a misura d’ape”, inaugurata lo scorso 1 settembre e visitabile fino al 15 ottobre 2023, vengono proposti due appuntamenti per approfondire la conoscenza dei principali gruppi di impollinatori italiani e capire come diventare protagonista della ricerca scientifica, partecipando al progetto di Citizen Science Cross-Polli:Nation. Venerdì 15 e sabato 16 settembre, sarà quindi possibile conoscere i dettagli del progetto e cimentarsi in prima persona nella raccolta di dati a favore della ricerca scientifica.

Il primo appuntamento è previsto per venerdì 15 settembre alle 16 al Muse, con “Citizen Science e insetti impollinatori. Il progetto Cross-Polli:Nation” presentazione del progetto di scienza partecipata per monitorare la biodiversità degli insetti impollinatori presenti sul territorio italiano e creare o mantenere gli habitat in cui essi vivono. A raccontare i dettagli e rispondere alle domande delle persone presenti, saranno Paola Talluri e Marco Anselmi, di Silva Società Cooperativa, che coordina il progetto Cross-Polli:Nation.

Sabato 16 settembre 2023 dalle 10 alle 12, al Parco Gocciadoro di Trento, si scende invece in campo con il monitoraggio degli impollinatori e la sperimentazione del progetto di Citizen Science. La partecipazione sarà facilitata grazie alla presenza e al contributo di Maria Vittoria Zucchelli, mediatrice scientifica del MUSE, Paola Talluri e Marco Anselmi, Silva Società Cooperativa, l’entomologo Nicola Orempuller e Giovanna Ulrici, Capoufficio Ufficio Parchi e giardini Comune di Trento.

Cross-Polli-Nation

È un progetto di Citizen Science che, attraverso il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini e delle scuole, oltre alla parte scientifica di raccolta dati sugli impollinatori, si occupa di individuare e promuovere buone pratiche per recuperare e creare habitat adatti ai vari gruppi funzionali di insetti pronubi. Il progetto prevede infatti varie azioni che vanno dalla conoscenza dei diversi gruppi funzionali, al monitoraggio fino al miglioramento degli habitat e alla comunicazione, secondo uno schema elaborato nel Regno Unito e successivamente recepito dal team italiano e ri-adattato alla nostra realtà.