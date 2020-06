PAT * SCREENING: « RIVOLTO AL PERSONALE CHE OPERA NEI NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA, ACCESSIBILE IN TUTTE LE SEDI DRIVE THROUGH DEL TERRITORIO PROVINCIALE »

Prosegue lo screening con tampone dedicato agli operatori di nidi e scuole dell’ infanzia. Lo screening è accessibile in tutte le sedi drive through del territorio provinciale.

Prosegue lo screening rivolto al personale che opera nei nidi e nelle scuole dell’infanzia attivato dalla Giunta provinciale nelle scorse settimane.

A seguito dell’approvazione delle Linee Guida sanitarie che hanno regolamentato le riaperture dei servizi dedicati ai più piccoli, la Giunta provinciale, in accordo con la Task-force Covid -19, ha attivato uno screening con tampone, su base volontaria, aperto a tutto il personale al fine di fornire la massima sicurezza a chi opera nei nidi, nelle scuole dell’infanzia e ai suoi utenti.

Dopo la fase iniziale, nella quale si era ritenuto di dare la precedenza al personale con più di 55 anni di età o con patologie croniche, lo screening sta proseguendo per gli operatori dei servizi dell’infanzia 0-6, in tutte le sedi drive through del territorio provinciale.