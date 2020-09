UIL – TRENTINO * SANITà-COVID: « DA MESI  SCRIVIAMO ALLA PAT ” IL PERSONALE SANITARIO E OSS è ALLO STREMO”, OPPORTUNO POTENZIARE IN PREVISIONE DELL’AUTUNNO POCO RASSICURANTE »

Dispiace apprendere dalla stampa che la Provincia Autonoma di Trento ha dichiarato un piano di assunzioni per Infermieri e Medici presso l’ APSS senza nessun confronto con le Parti Sociali di categoria. A questo punto ci viene da pensare che sia solo una mossa pre-elettorale!!!

La UIL FPL Sanità è da mesi che continua a far presente tramite missive che il Personale Sanitario e OSS è allo stremo. Tra assenze varie e cessazioni la carenza di questi Professionisti si sta diffondendo a macchia di leopardo in tutta l’ APSS. In alcune realtà come il Servizio Territoriale dell’ Alto Garda e Ledro l’ organico infermieristico è sotto di 6 unità, quindi il personale presente è costretto a compensare il personale mancante. In più dal 15 settembre è stato coinvolto a gestire quotidianamente il DRIVE THRU ( esecuzione dei tamponi).

Presso l’Ospedale Santa Chiara di Trento la situazione attuale non è delle migliori, mancano Tecnici Sanitari di laboratorio presso la Microbiologia, nell’ Unità Operativa di Pneumologia mancano 4 infermieri da mesi, nelle Medicine da giugno mancano infermieri e OSS come anche in Pronto Soccorso.

Negli Ospedali periferici la situazione è altrettanto critica, una tra tante è presso il Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Borgo dove è presente 1\3 del Personale in forza.

Durante il picco dell’ emergenza Covid il Personale Sanitario è stato costretto a sostenere sacrifici personali e familiari per garantire lo stato di salute a tutti i Pazienti che si sono ammalati e ricoverati di Covid ( U.O. di Rianimazione, Pneumologie, Medicine ecc) e ai Pazienti che avevano necessità di altre prestazioni ( chirurgiche, ortopediche,oncologiche ecc).

Alcuni di questi Professionisti sono ancora in attesa di risposte economiche che dovevano arrivare in seconda tranche economica promessa dalla PAT e mai arrivata. Gli stessi lavoratori prima lodati e poi abbandonati!!!

Come OO.SS siamo ancora in attesa di essere convocati in APSS per definire i criteri da adottare per quanto riguarda l’ indennità di malattie infettive per il Personale coinvolto nell’emergenza Covid. Anche questo, prima promessa e poi non mantenuta!!!

Sarebbe opportuno potenziare tale Personale mancante in previsione di un autunno poco rassicurante sul fronte Covid.

*

Giuseppe Varagone

Segretario provinciale UIL FPL Sanità