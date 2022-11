ORDINE INGEGNERI – TRENTO * QUARTA GIORNATA INNOVAZIONE 2022: « FOCUS SU SOSTENIBILITÀ E RESPONSABILITÀ, OSPITE GIANCARLO MICHELLONE (16/11 -14.00) »

16.25 - venerdì 11 novembre 2022

Mercoledì 16 novembre la quarta edizione dell’evento culturale organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento, che intende mostrare attraverso casi pratici come sia possibile innovare in modo sostenibile e responsabile nei più svariati settori. Ospite di spicco Giancarlo Michellone, storico ingegnere meccanico FIAT, co-fondatore del Centro Ricerche FIAT e artefice di innovazioni rivoluzionarie nell’automotive.

Si svolgerà mercoledì 16 novembre 2022 a partire dalle ore 14 presso l’Aula Kessler della Facoltà di Sociologia, in Via Verdi 26 a Trento, la quarta edizione della Giornata Innovazione, organizzata dall’Ordine degli ingegneri della provincia di Trento attraverso la sua Commissione Innovazione, con il patrocinio di Università di Trento, Trentino Sviluppo e Hub Innovazione Trentino.

Un evento culturale che ormai da anni si propone di fare da stimolo all’innovazione e di illustrare come sia possibile innovare in modo sostenibile, e quindi responsabile, nei più svariati settori, attraverso esempi e casi pratici: ed è proprio l’innovazione responsabile il tema scelto per questa edizione, a ingresso libero e gratuito, previa registrazione.

Numerosi i relatori, tra cui spicca l’Ing. Giancarlo Michellone (GcM Consulting): entrato in FIAT come ingegnere meccanico nel 1966 e tra i fondatori del Centro Ricerche FIAT, Michellone nella sua lunga carriera ha contribuito a molte innovazioni rivoluzionarie, tra cui, in primis, l’antiskid ossia il sistema frenante alle origini del moderno ABS. Inventore di 139 brevetti, ha ottenuto due lauree ad honorem in economia dal Politecnico di Varsavia e dall’Università di Udine, oltre ad aver ricoperto diversi incarichi di livello internazionale e consulenze con vari ministeri. Michellone è, inoltre, co-fondatore del Centro Ricerche FIAT (CRF), polo di riferimento per l’innovazione nelle aziende del gruppo FIAT che ha una delle sue filiali proprio a Trento.

Keynote Speaker dell’evento, Michellone interverrà subito dopo i saluti istituzionali dell’Ing. Silvia Di Rosa, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento, del dott. Achille Spinelli, assessore allo Sviluppo Economico, Ricerca e Lavoro della Provincia autonoma di Trento, e del Prof. Flavio Deflorian, rettore dell’Università degli Studi di Trento. A seguire, in programma gli interventi dell’Ing. Andrea Demozzi, membro della Commissione Innovazione, che ragionerà sulle origini dell’innovazione, seguito dal Prof. Franco Meinardi e dalla Dott.ssa Marina Genni, che proporranno il tema del fotovoltaico trasparente. Spazio ai bandi e ai loro requisiti con il Dott. Maurizio Nicolodi, di Lean Evolution Srl, mentre il Dott. Marco Fimognari, tra i fondatori di Re-Cig, porterà l’attenzione sul tema dei rifiuti e su come gli stessi possono essere trasformati in risorsa, e l’Ing. Alfeo Muraro, membro della Commissione Innovazione, affronterà il tema del brevetto europeo unitario.

Nella seconda parte del pomeriggio, l’attenzione si sposterà sulla monetizzazione della proprietà intellettuale, con il Dott. Paolo Foà, Consigliere Delegato di N&G Consulting, e sulla robotica umanoide cognitiva al servizio dell’uomo, con il Dott. Paolo Denti, CEO di Oversonic Robotics. A seguire, con l’Ing. Alberto di Taranto, membro della Commissione Innovazione, si parlerà del progetto europeo per gli obiettivi di sostenibilità 2030 “Stairway to SDG 3.0”. In chiusura, prima della tavola rotonda finale durante la quale si confronteranno l’Ing. Silvio Antonioni, dell’Hub Innovazione Trentino, la Dott.ssa Monica Carotta, Direttore Attrazione Imprese di Trentino Sviluppo, l’Ing. Silvia Di Rosa, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento, e ancora l’Ing. Giancarlo Michellone, i riflettori saranno puntati sull’intelligenza artificiale a supporto della disabilità, con l’Ing. Jonni Malacarne, membro della Commissione Innovazione.