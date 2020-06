BANCA D’ITALIA * PRESTITI A GARANZIA OPERAZIONI FINANZIAMENTO EUROSISTEMA: « LE NOSTRE ULTERIORI MISURE ADOTTATE IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA COVID-19 »

In seguito alle misure di allentamento dei criteri di idoneità delle garanzie adottate lo scorso 7 aprile in risposta alla crisi pandemica, il Consiglio direttivo della BCE ha approvato una seconda serie di misure di ampliamento dello schema della Banca d’Italia relativo ai prestiti bancari aggiuntivi (Additional Credit Claims, ACC).

Le misure, introdotte a completamento di quelle annunciate lo scorso 20 maggio, sono volte a sostenere l’afflusso di credito a famiglie e imprese, anche di piccola dimensione, e favorire l’accesso delle banche italiane alla liquidità di banca centrale.

Nel dettaglio, le banche potranno conferire a garanzia delle operazioni di finanziamento con l’Eurosistema:

1. portafogli di prestiti omogenei composti da crediti al consumo erogati alle famiglie;

2. mutui ipotecari alle famiglie all’interno di portafogli, a prescindere dalla probabilità di insolvenza attribuita al debitore (viene eliminato il limite massimo, attualmente pari al 10 per cento) mentre il limite massimo di Loan-to-Value, attualmente pari all’80 per cento, viene innalzato al 100 per cento.

Resta fermo che possono essere conferiti in garanzia solo i prestiti performing sia all’atto del conferimento che durante tutta la durata dello stesso.

Sono state, inoltre, introdotte le seguenti nuove fonti di valutazione della qualità creditizia dei debitori dei prestiti:

a) la componente andamentale del sistema interno della Banca d’Italia di valutazione della qualità creditizia (ICAS), con valutazioni basate esclusivamente sui dati della Centrale dei rischi, utilizzabili per i prestiti erogati a società di persone di piccola dimensione conferiti in garanzia all’interno dei portafogli di prestiti alle imprese;

b) una PD e una LGD uniche, calcolate secondo un approccio conservativo sviluppato dalla Banca d’Italia, utilizzabili per la valutazione di: i) prestiti erogati ad artigiani e famiglie produttrici, conferiti in garanzia all’interno dei portafogli di prestiti alle imprese; ii) prestiti conferiti in garanzia all’interno dei portafogli di crediti al consumo.