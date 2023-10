FLY THERAPY – VOL’ALE * AEROPORTO CAPRONI: « LA FLY THERAPY VENERDÌ 13/10 TORNA A TRENTO, A PARTIRE DALLE 09.00 »

09.20 - giovedì 12 ottobre 2023

Fly Therapy è un progetto rivolto alle persone con disabilità che aiuta a provare il senso di leggerezza e di libertà offerto dall’esperienza del volo con un aeromobile. Pilotato da mani esperte, ti fanno sentire protagonista, in quel lasso di tempo non esiste più nulla, si lascia a terra la malattia, la malinconia e tutti i problemi quotidiani. Da qui l’idea di costituire una Associazione senza scopo di lucro per far volare gratis le persone con disabilità, creando l’evento e facendo trascorrere una giornata in allegria.

Si parla di integrazione e di inclusione, del dopo di noi, e di tutte quelle strutture che rendono le persone autonome e libere, il nostro intento, in questi quattro anni di attività, lo abbiamo raggiunto perché in ogni raduno veniamo via con il cuore pieno di gioia e la mente piena di aneddoti e bellissime immagini di persone felici che ci hanno fatto crescere come uomini.

Ci presentiamo:

FLYTHERAPY VOL’ALE APS è un’associazione no profit, riconosciuta dallo Stato Italiano, che si occupa di integrazione nel mondo della disabilità. Operiamo su tutto il territorio Nazionale, e ci rivolgiamo a tutte le persone disabili che vogliono provare l’emozione e l’adrenalina di un volo su un aeromobile. Questaesperienzavieneoffertainmanieradeltuttogratuita,organizzandodellegiornate di volo in varie aviosuperfici e aeroporti.

Questo è possibile grazie all’impegno dei numerosi volontari e piloti che dedicano parte del loro tempo libero a questa nobile iniziativa, inoltre siamo supportati da sponsor sensibili alla causa e da associazioni di beneficenza che attraverso donazioni rendono possibile questa attività.

La sede operativa dell’associazione si trova presso l’aeroporto Gianni Caproni di Trento e ci spostiamo in aeroporti o aviosuperfici, in cui vengono organizzate giornate intere di volo.

Durante le sessioni di Flytherapy Vol’Ale Aps, vengono prodotti video professionali che documentano l’integrazione delle persone con disabilità e le emozioni forti delle giornate e messe a disposizione delle persone che hanno volato, per tenere sempre vivo quei bellissimi momenti. Tutto a titolo gratuito.

Nel giugno 2022 è successo il miracolo, grazie ai nostri fondi e al contributo dei Lions e Leo Club Italiani e in particolare con il contributo organizzativo del Lions Club Valsugana, abbiamo ordinato un aereo Savannah S della ICP, con le modifiche appropriate per far salire a bordo i nostri ragazzi speciali. Questo significa avere autonomia nel programmare le giornate di volo, per noi molto importante perché’ fino a quel momento gli aerei erano di privati che li mettevano a disposizione quando possibile.

Nel 2022 nasce a Trento la Nuova Flytherapy Vol’Ale Aps, in memoria di Alessia Barbacovi, vissuta fino a 28 anni con una grande voglia di vivere. Alessia ci ha lasciato una grande eredita: ”Viva la vita”, noi la ricordiamo e la prendiamo ad esempio.

Dopo Trento, Asiago, Belluno, Roma, Val di Chiana e Ravenna, sabato 13 ottobre, a partire dalle ore 9:00, l’aeroporto Caproni di Trento verrà nuovamente “invaso” da tanti meravigliosi ragazzi “speciali” che per la prima volta potranno sollevarsi dalla loro carrozzina, prendere il volo e vivere un momento unico ed indimenticabile.

Sono più di 40 i ragazzi “speciali” che si sono prenotati e quindi saranno più di 40 i meravigliosi sorrisi che riempiranno i nostri cuori.