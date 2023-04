FEDERCOOP * PROTOCOLLO SFT-APOT: GRISENTI, « SETTORE MELICOLO, L’ACCORDO RECUPERA IL RAPPORTO STRATEGICO CON LE COOPERATIVE »

14.04 - sabato 15 aprile 2023

Cooperazione melicola. SFT, il piano di rilancio in un protocollo di collaborazione con Apot. Firmato a Trento, presso la sede della Provincia autonoma di Trento alla presenza dell’assessora all’agricoltura Giulia Zanotelli, un accordo tra le maggiori organizzazioni cooperative melicole (Apot, Melinda, La Trentina, SFT, con l’egida della Federazione) che pone le premesse per il rilancio della cooperativa di Romagnano all’interno del sistema Apot, con l’obiettivo di “favorire l’ordinata riorganizzazione del comparto melicolo cooperativo trentino”. Il primo passo sarà l’adesione ad APOT, a cui seguirà il piano di rilancio. L’accordo garantisce la salvaguardia e la valorizzazione della importante produzione biologica di SFT, nonostante il difficile momento commerciale.

L’accordo sottoscritto a Trento, in sala Fedrizzi della Provincia autonoma, dalle maggiori organizzazioni melicole cooperative intende rafforzare la collaborazione tra le varie realtà, con lo scopo di favorire l’ordinata riorganizzazione del comparto melicolo cooperativo. L’obiettivo è quello di individuare strategie comuni per giungere a breve all’adesione di SFT ad APOT.

A tale scopo, l’accordo individua una serie di azioni per rilanciare la SFT di Romagnano, frutto di una attenta analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

In chiave prospettica, SFT adotterà le modalità di gestione del prodotto già operative nel progetto Apot, per favorire l’integrazione tra le varie realtà del sistema mela trentino. Quando le condizioni economico-finanziarie lo permetteranno, si valuteranno modalità e tempi per la fusione con La Trentina.

«Si tratta di un percorso che ha visto la Federazione impegnata a favorire il dialogo tra i diversi attori del mondo melicolo cooperativo – ha dichiarato il presidente della Cooperazione trentina Roberto Simoni – con l’obiettivo di rafforzare le sinergie ed ottimizzare le potenzialità espresse da ciascuno. Si tratta di un primo importante passo al quale dovrà seguire il lavoro dei tecnici per predisporre quanto necessario per l’esame finale da parte dei consigli di amministrazione e dei soci delle realtà interessate».

«Saluto positivamente questo accordo – ha affermato il presidente di SFT Silvano Grisenti – perché ci permette di recuperare un rapporto strategico con le cooperative che, come noi, si occupano della produzione, lavorazione e commercializzazione della mela in Trentino».

«Questo passo – ha dichiarato il presidente di APOT Ennio Magnani – atteso da tempo e frutto di un articolato confronto, non potrà che favorire il rafforzamento del settore melicolo di nostra gestione, nell’interesse dei Consorzi coinvolti e, in sintesi, nell’interesse delle migliaia di nostri soci produttori».

«È l’inizio di un percorso – ha chiosato l’assessora provinciale all’agricoltura Giulia Zanotelli – che noi auspichiamo possa essere importante e significativo per la presenza di queste cooperative sul nostro territorio e per la tenuta delle aziende degli agricoltori trentini. L’obiettivo è quello di valorizzare maggiormente le nostre produzioni, ma anche di fare ragionamenti di prospettiva circa gli investimenti e le azioni che possono consentire a questo settore di progredire e di avere una buona tenuta sui mercati, con il necessario supporto da parte dell’assessorato e quindi della Provincia autonoma di Trento»

La valorizzazione di SFT. La struttura operativa di SFT sarà valorizzata ed ottimizzata nel più ampio quadro organizzato e gestito da Apot.

Fin da subito sarà avviato un confronto tra le cooperative per analizzare costi di gestione, organizzazione del personale, valorizzazione delle sale di lavorazione, adeguamenti tecnici.

Viene riconosciuta la peculiarità offerta da SFT nella produzione biologica, per la quale si cercheranno le migliori soluzioni di valorizzazione seppure in un mercato di forte sofferenza dovuta ad un eccesso di offerta.