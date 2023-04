ON. URZÌ (COMMISSARIO FDI TRENTINO) * CLAUDIO CIA: « HO IL DOVERE DI RICHIAMARE IL CAPOGRUPPO, RISPETTI LE DECISIONI CIRCA LA CANDIDATA GEROSA »

09.25 - domenica 30 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

In relazione alle dichiarazioni del capogruppo Claudio Cia per cui “prima si definisce il quadro prima si può iniziare a fare la campagna elettorale” come commissario provinciale di Fratelli d’Italia ho il dovere di richiamare il capogruppo (lo ho fatto in via diretta ma ne devo dare conto pubblicamente per il suo ennesimo ricorso ai media per esternare sue posizioni personali) al rispetto delle decisioni già assunte dal partito, peraltro in sua presenza, per cui la campagna elettorale è già iniziata attorno alla figura della candidata presidente Francesca Gerosa e che ad iniziare dal capogruppo provinciale questa deve essere sostenuta per onorare il patto di lealtà con il partito che lo ha generosamente accolto.

Comportamenti diversi o continui distinguo manifestano una delegittimazione della candidata presidente individuata dal partito ovviamente sollevando ambiguità.

Richiamare al rispetto della linea del partito fa parte proprio dei compiti di un commissario, anzi è proprio il suo compito principale perché sia garantita una rappresentanza elettiva che una volta eletta risponda al partito ed al suo programma e non a logiche diverse.

La quasi totalità della classe dirigente del partito sta sostenendo con grande ammirazione lo sforzo ed è questa la più forte scommessa e garanzia di successo del partito.

*

Alessandro Urzì

Commissario provinciale di FdI