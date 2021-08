COMMISSIONE PARLAMENTARE SICUREZZA LUOGHI LAVORO * GRAFICA VENETA – PADOVA: « IL PRESIDENTE BRESSA IN VISITA, ACQUISITE INFORMAZIONI SULLE CONDIZIONI DEGLI ADDETTI »

Una delegazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, si è recata in missione a Padova, nella giornata del 2 agosto, per svolgere una serie di audizioni volte ad acquisire degli elementi informativi relativi ai temi della sicurezza sui luoghi di lavoro e delle condizioni di lavoro nella Provincia di Padova.

Nel corso della sua attività la delegazione ha anche acquisito delle informazioni in merito ai recenti episodi concernenti l’azienda Grafica Veneta.

La delegazione, guidata dal senatore Gianclaudio Bressa, Presidente della Commissione, era composta dal senatore Iunio Valerio Romano, Vicepresidente della Commissione, e dai senatori Sergio Romagnoli e Sandro Ruotolo, membri della Commissione stessa.

Nella giornata di incontri avuti presso la Prefettura, la Commissione ha audito il Prefetto Raffaele Grassi, il Procuratore capo Antonino Cappelleri e i rappresentanti delle forze dell’ordine.

Dopo un incontro istituzionale con il Sindaco di Padova Sergio Giordani e con il Presidente della Provincia Fabio Bui, l’attività della delegazione è proseguita con le audizioni della Responsabile del Servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL) e dei rappresentanti locali della Camera di Commercio, di Confindustria e delle organizzazioni sindacali.

*

Presidente Sen. Gianclaudio Bressa

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.