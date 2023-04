COMPAGNIA – BORGO VALSUGANA (TN) * « TENTA UN FURTO NEI PRESSI DEL CIMITERO, AI DOMICILIARI PREGIUDICATO 33ENNE »

10.33 - sabato 15 aprile 2023

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Borgo Valsugana hanno eseguito un’ordinanza del G.I.P. di Trento che ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di un pregiudicato di 33 anni già gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di firma, tra l’altro più volte violata. I fatti per cui è stata aggravata la misura cautelare precedentemente disposta, per altri reati, risalgono al trascorso fine settimana, allorquando il 33enne, veniva sorpreso in flagranza di reato, da una pattuglia dell’Arma, mentre tentava di rubare una borsa all’interno di un’autovettura parcheggiata nei pressi del cimitero. Quando è stato bloccato, i militari hanno rinvenuto un grosso sasso utilizzato per rompere il finestrino e gli hanno trovato indosso, a seguito di perquisizione personale anche un quantitativo considerevole di metadone – 63 grammi – e una dose di hashish.

Soltanto pochi giorni fa, un suo stretto familiare era stato denunciato dagli stessi Carabinieri, a seguito dell’aggressione a un capotreno, sempre a Borgo Valsugana.

Per la persona arrestata vige comunque il principio dell’innocenza fino a quando la colpevolezza non sarà eventualmente provata con sentenza passata in giudicato.