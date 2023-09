FEDERAZIONE CORI TRENTINO * “FESTIVAL CORI POPOLARI MISTI“: « DUE I SEMINARI AD ARCO – AUDITORIUM DEL PALAZZO DEI PANNI (30/9 E 1/10) »

16.11 - mercoledì 27 settembre 2023

Il Festival dei cori popolari misti. Tra le iniziative legate al proprio 60° anniversario la Federazione Cori del Trentino propone sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre nell’Auditorium del Palazzo dei Panni di Arco (in via Segantini 5) il Festival dei cori popolari misti. Obiettivo dell’evento, distribuito in due pomeriggi a partire dalle 16.00, (ingresso libero) è l’incontro tra realtà corali ed esperti di regioni diverse con due concerti e due seminari nei quali interverranno autorevoli musicisti, maestri e direttori di cori. Il primo seminario metterà a confronto i repertori dei cori popolari trentino, sardo, emiliano e del sud Italia; il secondo rifletterà sulla vocalità del coro popolare misto e maschile.

Il programma

Sabato 30 settembre (16.00-18.00), seminario sul tema “Esperienze di ascolto e confronto: Trentino, Sardegna, centro-sud Italia” con Mauro Pedrotti (direttore del Coro della Sat, “Temi e curiosità del canto popolare trentino”), Alessandro Catte (musicista e compositore, “La coralità di ispirazione popolare di scuola nuorese”) ed Elide Melchioni (nella foto, etnonusicologa, fondatrice e direttore del Coro Farthan di Marzabotto, “Tra tradizione e innovazione”). Seguirà dalle 18.30 alle 20.30 un concerto dei cori Compagnia del Canto della val Rendena, Torre Franca di Mattarello, Rondinella di Mezzana e Sette Torri di Storo.

Domenica 1 ottobre (16.00-18.00), seminario sul tema “Il coro misto di ispirazione popolare: vocalità, repertorio, esecuzione”, con Mario Lanaro (musicista e compositore vicentino, “Coro popolare: esiste?”), Mauro Pedrotti (“Trascrizioni: problemi estetici e tecnici”) e Giorgio Larcher (direttore della corale polifonica Antares e insegnante di vocalità e canto popolare, “Suono, vocalità, coralità”). Seguirà dalle 18.30 alle 20.00 il concerto conclusivo dei cori Rio Bianco di Panchià, Amicizia di Volano e Bella Ciao di Trento.