BIBLIOTECA INTERCOMUNALE LAVIS E TERRE D’ADIGE * “ L’AUTORE CHE NON TI ASPETTI “: « DUE SERATE D’INCONTRO CON AUTORI LOCALI, IL 21 E 22 GENNAIO ORE 20.30 »

16:29 - 19/01/2022

Dal 21 al 22 gennaio 2022 la Biblioteca intercomunale di Lavis e Terre d’Adige organizza la mini-rassegna “L’autore che non ti aspetti”: due serate d’incontro con autori locali.

Venerdì 21 gennaio alle ore 20:30 in Auditorium è protagonista il libro: La nostra Camparta: un percorso per rinascere a cura de “i ragazzi di Camparta.”; interverranno Valerio Costa, Giuseppe Ferrandi e Franco Brugnara con la partecipazione della Fondazione Museo Storico del Trentino. Si tratta di un racconto a più voci, testimonianza della nascita in Valsugana della prima comunità terapeutica in Trentino dal 1974 fino a i nostri giorni, per dare una risposta concreta al problema della tossicodipendenza in Trentino.

Sabato 22 gennaio alle ore 20:30 in Biblioteca sarà la volta di Nel segno del Tau di Danilo De Pasqual, ed.Albatros, 2020. È un romanzo di avventura, che ha per protagonisti due archeologi alle prese con i misteri dell’antico Egitto e della storia dell’umanità. Simbolismo, suspance e fantascienza sono gli ingredienti che appassioneranno i lettori fino all’epilogo a sorpresa.