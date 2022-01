REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL * FORMAZIONE – INSERIMENTO LAVORATIVO: « L’ENTE PROMUOVE L’INCLUSIONE SOCIALE PER PERSONE SVANTAGGIATE E TIROCINI FORMATIVI PER STUDENTI »

9:52 - 24/01/2022

Promuovere l’inclusione sociale per le persone svantaggiate e tirocini formativi per gli studenti con l’obiettivo di inserirli poi nel mondo del lavoro. È quanto ha deciso la giunta regionale che ha sottoscritto l’adesione a una serie di iniziative volte a promuovere la formazione e l’inserimento lavorativo.

“Riteniamo necessario offrire un’opportunità di socializzazione in contesti lavorativi a quelle persone che si trovano temporaneamente o definitivamente prive dei requisiti indispensabili per l’inserimento nel mondo del lavoro – ha spiegato il Presidente Maurizio Fugatti – con l’obiettivo di mantenere le eventuali capacità lavorative residue e di implementarne le potenzialità”. In particolare, ci si rivolge a quei soggetti svantaggiati in carico al Servizio Sociale con l’obiettivo di favorirne la formazione e il reinserimento nella società individuando il giusto contesto lavorativo per ogni singola diversa situazione.

Con i giovani invece si vuole andare a scoprire le competenze spendibili nel mercato del lavoro, anche mediante periodi di alternanza scuola-lavoro sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, accogliendo gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro presso gli uffici regionali.

“Riteniamo che l’orientamento sia di grande interesse e di stimolo per lo sviluppo della qualificazione formativa degli studenti – ha spiegato il Presidente Fugatti – in quanto, da un lato accresce il livello di formazione di base degli studenti e dall’altro ne favorisce, attraverso esperienze operative, la conoscenza e la comprensione dell’organizzazione sociale e lavorativa mediante una proficua collaborazione tra scuola e realtà socio economica”.

*

DIE REGION FÖRDERT SOZIALE INKLUSION UND NEUE PRAKTIKUMSMÖGLICHKEITEN FÜR JUGENDLICHE

Die Regionalregierung hat beschlossen, die soziale Inklusion von benachteiligten Menschen und Ausbildungspraktika für Schüler zu fördern, indem sie sich an einer Reihe von Initiativen zur Förderung der Ausbildung und der Integration beteiligt.

„Wir halten es für notwendig, Menschen, die vorübergehend oder endgültig nicht über die für die Eingliederung in die Arbeitswelt unabdingbaren Voraussetzungen verfügen, die Möglichkeit zu bieten, sich im Arbeitsumfeld zu sozialisieren“, erklärte Präsident Maurizio Fugatti, „mit dem Ziel, die verbleibenden Arbeitsfähigkeiten zu erhalten und ihr Potenzial zu nutzen“.

Dieses Vorhaben richtet sich insbesondere an benachteiligte Personen, die vom Sozialdienst betreut werden, und zielt darauf ab, ihre Ausbildung und Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu fördern, indem für jede individuelle Situation der richtige Arbeitskontext ermittelt wird.

Bei den Initiativen für junge Menschen hingegen geht es darum, durch die Alternanz Schule-Arbeit unter Verantwortung der Schule oder der Ausbildungseinrichtung Fähigkeiten zu entdecken, die auf dem Arbeitsmarkt genutzt werden können. Dies geschieht, indem die Region Schülerinnen und Schüler in ihre Ämtern für Praktika aufnimmt, die jedoch kein individuelles Arbeitsverhältnis darstellen.

Fugatti erklärte weiter: „Wir glauben, dass die Berufsorientierung von großem Interesse und ein Anreiz für die Entwicklung der Bildungsqualifikationen der Schüler ist, da sie einerseits das Niveau ihrer Grundausbildung erhöht und andererseits durch praktische Erfahrungen ihre Kenntnisse und ihr Verständnis für die soziale und berufliche Organisation durch eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Schule und der sozioökonomischen Lebenswelt fördert“.