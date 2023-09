SOLEO SHOW * MISS ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE: « “MODA SOTTO LE STELLE“, APPUNTAMENTO A TRENTO – PIAZZA CESARE BATTISTI (29/9 – 21.00) »

15.17 - mercoledì 27 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Venerdì 29 settembre alle ore 21.00 si svolgerà l’ottava edizione del Galà della Moda nella nuova location, l’accogliente Piazza Cesare Battisti a Trento.

La grande sfilata di moda organizzata da Sonia Leonardi e dalla Soleo Show, grazie alla collaborazione con il Comune di Trento, l’Assessorato alla Cultura con l’Assessore Elisabetta Bozzarelli, con l’Assessore al Commercio Roberto Stanchina, con Confcommercio e Federmoda si volgerà venerdì 29 settembre a partire dalle ore 21.00 nel centro storico di Trento, Piazza Cesare Battisti.

Verrà allestito un grande palco e una imponente passerella dove troveranno spazio diverse realtà commerciali di Trento e provincia, che hanno deciso di riconfermare la loro presenza proponendo in passerella le novità e tendenze moda delle collezioni autunno-inverno 2023-2024.

La grande e attesa novità della edizione 2023 sarà la sfilata in intimo, con raffinati e seducenti outfit proposti da La Femme di Mezzocorona e gli eleganti e romantici abiti da sposa dell’Atelier Emè di Bolzano. Prestigioso brand che da anni veste personaggi pubblici e vip.

Riconfermata la partecipazione del negozio abbigliamento uomo e donna, La Formica di Pergine, che da anni è presente all’evento con gli esclusivi outfit by Elisabetta Franchi, Pinko, Armani, Luj jo e molto altro.

Ottica Romani, il negozio di ottica più storico di Trento, proporrà le tendenze e novità nel campo degli occhiali sia per adulti che per bambini.

Non mancheranno i gioielli, della Gioielleria Piffer, per dare un tocco di raffinatezza alla sfilata.

Molte le modelle e i modelli professionisti che sfileranno in passerella e tra loro anche le finaliste del Concorso Nazionale Miss Italia. Tutte le modelle saranno valorizzare nell’hair look dallo staff di Rosanna Coser del Salone Fascino di Ravina, mentre il make up sarà curato dallo staff di Healty Center di Trento.

La serata non sarà solo all’insegna della moda e dell’eleganza. Infatti durante lo show vedremo anche alcune coinvolgenti esibizioni artistiche di performers professionisti, ballerini ed acrobati.

Molto attesa l’esibizione delle giovanissime campionesse ed atlete della società Ginnastica Trento, che sapranno coinvolgere il pubblico con evoluzioni aeree e acrobazie molto spettacolari. A curare alcune delle coreografie ci penserà il coreografo e ballerino Fabrizio Bernardini con la scuola Artedanza di Trento.

Il tutto sarà curato e valorizzato dalla regia di Sonia Leonardi, che presenterà come di consueto anche la sfilata: “Ringrazio il Comune di Trento per aver appoggiato e condiviso anche quest’anno, l’ottava edizione di “MODA SOTTO ALLE STELLE” in una nuova location che saprà sicuramente regalare al pubblico trentino una serata all’insegna della moda, dell’eleganza e del buon gusto. occasione per valorizzare e promuovere oltre al commercio anche il nostro bellissimo centro storico. La serata, sarà ad ingresso libero, con molti posti a sedere e sicuramente sarà adatta ad un pubblico vario e di qualsiasi età.

Prenotazione posti a sedere a info@soleoshow.com 0461.239111