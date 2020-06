PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FESTIVAL ECONOMIA 2020: « MERCOLEDì 3 GIUGNO ALLE 18.00 LA NUOVA DIRETTA CON GIAVAZZI E REICHLIN »

Festival Economia 2020, mercoledì alle ore 18 la nuova diretta con Giavazzi e Reichlin. Dal 3 giugno e per tutta l’estate lo streaming settimanale, sito e canali social, sul tema “L’Economia ai tempi del coronavirus”.

Il virus Covid-19 ha cambiato profondamente e in maniera repentina le nostre abitudini quotidiane ma ancora non è definito l’impatto (importante) che la pandemia avrà sull’economia mondiale. E proprio “L’economia ai tempi del coronavirus” è il tema del ciclo di conferenze online che, a cadenza settimanale, ogni mercoledì alle ore 18, da giugno a settembre prossimo con una sospensione ad agosto, l’edizione 2020 del Festival dell’economia propone al suo pubblico.

L’obiettivo è di offrire chiavi di lettura ed analisi complete sugli effetti, le misure economiche e finanziare varate da Governi e Ue , e la portata di una crisi economica generata da due mesi di lockdown e dal blocco dei mercati. Tutto questo in una diretta streaming che sarà trasmessa nella sezione live del sito ufficiale (https://2020.festivaleconomia.eu/programma/live) e sui canali social (in calce i link, ndr.). Il 3 giugno, mercoledì prossimo, Tito Boeri, direttore scientifico del Festival, dialoga con Francesco Giavazzi, professore ordinario di Economia politica presso l’Università Bocconi e Lucrezia Reichiln, professore di Economia alla London Business School.

I protagonisti.

Francesco Giavazzi. È professore ordinario di Economia politica all’Università Bocconi di Milano e vicepresidente dell’International Advisory Council dell’Università. In precedenza ha insegnato presso il MIT e nelle Università di Essex (GB), Padova, Venezia e Bologna. È Research Fellow del CEPR a Londra, e Research Associate di NBER a Cambridge (Mass.). Presiede il comitato scientifico del CEPII, l’istituto di studi di economia internazionale del governo francese, ed è un membro del “Bellagio Group”. Dal 1992 al 1994 è stato dirigente generale del Ministero dell’Economia, responsabile per la ricerca economica, la gestione del debito pubblico e le privatizzazioni. Collabora con il “Corriere della Sera” e con “lavoce.info”, un archivio online di articoli scritti da economisti italiani.

Lucrezia Reichlin. Professore di economia alla London Business School, direttore non esecutivo di AGEAS Insurance Group, nonché presidente e co-fondatore di Now-Casting Economics Ltd e amministratore fiduciario dell’IFRS. È editorialista del quotidiano Il Corriere della Sera e collaboratrice regolare di Project Syndicate. Reichlin ha ricevuto un dottorato di ricerca in Economia presso la New York University.

Dal 2005 al 2008 è stata direttore generale della ricerca presso la Banca centrale europea. Dal 2009 al 2018 è stata Consigliere non esecutivo di UniCredit Banking Group e dal 2016 al 2019 è stato Consigliere non esecutivo di Eurobank Ergasias SA. Dal 2013 al 2016 è stata presidente del Consiglio scientifico del think tank Bruegel. È membro della Econometric Society e della European Economic Association. Fa parte del comitato consultivo di numerose istituzioni di ricerca e politiche in tutto il mondo.

