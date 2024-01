FDI – GRUPPO CONSILIARE / TRENTO * ACCOGLIENZA DIFFUSA: « PERCHÈ IANESELLI NON PARLA MAI DI RIMPATRI, MA SEMPRE DI CONDIVISIONE DEI PROBLEMI? »

14.49 - martedì 9 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“L’ACCOGLIENZA DIFFUSA È LA PIU’ SICURA”? PERCHÈ IANESELLI NON PARLA MAI DI RIMPATRI, MA SEMPRE IMPLICITAMENTE DI UNA CONDIVISIONE DEI PROBLEMI CON TUTTI I COMUNI DEL TRENTINO?

Dalla locuzione latina “dividi et impera” alla più nostrana “sparpaglia il problema e respira”, questa sembra ormai diventata la stella polare di uno Ianeselli sempre più consapevole della triste e preoccupante realtà che sta vivendo la nostra città e che, come Gruppo Consiliare Comunale di Fratelli d’Italia stiamo denunciando da sempre!

Un problema, quello della gestione dei migranti inclini alla violenza e ammiccanti verso il mondo della microcriminalità operante sul nostro territorio, che riteniamo assolutamente non risolvibile condividendolo con gli altri comuni della nostra Provincia. A seguito del grave episodio accaduto in centro il 29 dicembre scorso e delle dichiarazioni del Primo Cittadino che invocava una “repressione durissima”, avevamo palesato fin da subito tutta la nostra perplessità proprio su quelle dichiarazioni che ci erano parse di facciata, quello che si sono successivamente rivelate.

Ianeselli è ben consapevole del grande lavoro di questi mesi del Governo a trazione Fratelli d’Italia, volto ad incrementare i centri per il rimpatrio sul territorio nazionale e a snellire le procedure per rispedire a casa propria tutti i soggetti pericolosi o che comunque non hanno titolo per rimanere tanto in Trentino, quanto in Italia! Non comprendiamo quindi il suo incaponimento sull’accoglienza diffusa e la sua fin troppo evidente riluttanza alla parola “rimpatrio”, specialmente per i soggetti che negli ultimi mesi hanno compiuto atti deplorevoli sul territorio comunale, in barba alle nostre leggi e alle basilari regole di convivenza.

Rispediamo quindi al Sindaco la sua accusa di una strumentalizzazione politica nei confronti del Gruppo Comunale di Fratelli d’Italia e ribadiamo la nostra disponibilità a collaborare, esclusivamente nel caso vi sia la chiara ed evidente volontà da parte del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale di richiedere alle autorità competenti l’allontanamento dal territorio cittadino di chiunque compia atti di violenza o violi le nostre leggi, cosa che ad oggi non è assolutamente emersa.

*

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.