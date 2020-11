FUTURA – GLI ISCRITTI * DIMISSIONI PAOLO GHEZZI: « LO RINGRAZIAMO PER L’OPPOSIZIONE SEVERA ALLA MAGGIORANZA LEGHISTA, PAOLO ZANELLA SARÀ IL RAPPRESENTANTE IN CONSIGLIO PROVINCIALE »

Le iscritte e gli iscritti di Futura prendono atto che il nostro capogruppo in Consiglio provinciale Paolo Ghezzi si è dimesso dalla carica di consigliere dopo due anni e un mese di mandato.

Le ragioni della sua decisione saranno spiegate da Ghezzi in una lettera aperta che sarà pubblicata sui quotidiani domani.

Ringraziamo il nostro consigliere Paolo Ghezzi, per il lavoro appassionato e la sua opposizione tenace e severa alla maggioranza leghista in Consiglio. La conseguenza di questa decisione sarà l’entrata di Paolo Zanella come nuovo rappresentante di Futura in Consiglio provinciale.

Paolo Zanella oltre ad essere il primo dei non eletti è soprattutto uno dei cofondatori di Futura. Siamo convinti che, in questo ruolo e per le sue competenze e capacità personali farà un ottimo lavoro insieme a tutta la comunità politica di Futura.

Sia in Comune così in Provincia proseguirà il lavoro di Futura attraverso una modalità partecipata, inclusiva e condivisa.

Il gruppo consiliare presente in Comune ha al suo interno le capacità e le competenze per proseguire la consiliatura appena iniziata e per sostituire al meglio Paolo Zanella.

Lo faremo con passione e tenacia e in quello spirito di unità che ci ha insegnato il nostro amato presidente Piergiorgio Cattani.