FDI – GRUPPO CONSILIARE COMUNALE / TRENTO * LAVORI IN CITTÀ: « INGORGO STRADE, LE “TEMPESTE PERFETTE“ DI IANESELLI »

07.00 - sabato 4 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Raccogliamo e condividiamo in queste ore lo sfogo di molti automobilisti residenti della nostra città, i quali si sono trovati a fare i conti nella seconda parte di questo pomeriggio con l’ennesimo ingorgo sulle strade del centro, questa volta causato però dai lavori di riasfaltatura di via Bernardo Clesio. Doverosa la sistemazione del manto stradale della via in oggetto dopo i lavori di riqualificazione di piazza Mostra e forse poteva anche essere eseguita qualche settimana fa, ma quello che ci chiediamo e soprattutto si chiedono i cittadini è in base a quale criterio si eseguano tali lavori nelle ore di punta, in fasce orarie dove chiunque riesce a comprendere la portata dei disagi che si possono verificare.

Consideriamo i disagi di questo pomeriggio come “l’antipasto” di quello che sicuramente si verificherà dal prossimo lunedì, contestualmente alla chiusura dello storico parcheggio cittadino “ex Sit”. Davvero rimaniamo basiti davanti a tutte queste situazioni, a queste “tempeste perfette” che paiono generate ad arte per rendere la vita impossibile ai già vessati automobilisti, colpevoli di transitare sul territorio cittadino. Forse sbagliamo a pensare male, forse l’Amministrazione Comunale pensava che alle 18.00 del venerdì sera le strade cittadine fossero semivuote come a mezzanotte….ma si sa, spesso a pensare male.

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N