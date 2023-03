DEGASPERI (ONDA) * SCUOLA: « CARRIERA DOCENTI E FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROSEGUE LA DISCRIMINAZIONE »

18.10 - lunedì 27 marzo 2023

Carriera docenti e Formazione professionale: prosegue la discriminazione. In attesa di poter leggere e valutare il disegno di legge sulla carriera docenti presentato oggi alla stampa (ma non al Consiglio) dall’assessore Bisesti possiamo trarre già una prima conclusione.

Gli obiettivi di qualità e miglioramento che si propone non valgono per il sistema della Formazione professionale visto che nulla è previsto per i docenti di tale canale, come sempre esclusi e discriminati.

Metodologie innovative didattiche, successo formativo, orientamento, inclusione e contrasto alla dispersione sono evidentemente obiettivi che l’assessore Bisesti e la sua maggioranza escludono dalla Formazione professionale e quindi negano agli studenti che scelgono tale percorso.

Zero euro, zero prospettive, zero rispetto degli impegni assunti in tema di convergenza dei trattamenti. Manco il rinnovo del contratto e gli scatti di anzianità….

E pensare che la Formazione professionale è una competenza esclusiva della Provincia!

Preso atto del silenzio complice delle categorie economiche speriamo che almeno gli insegnanti della Formazione professionale si rendano conto dei rischi che corrono se l’assessore Bisesti e i suoi tecnici potranno proseguire nell’operazione di umiliazione del personale, smantellamento del sistema e discriminazione degli studenti.

Filippo Degasperi

Consigliere provinciale e regionale