FDI – GRUPPO CONSILIARE COMUNALE / TRENTO * CIMITERO: « CIPRESSI IN STATO DI INCURIA, IL CAMPOSANTO CITTADINO MERITA LA GIUSTA ATTENZIONE »

15.44 - venerdì 15 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nella giornata di oggi, sollecitati da numerosi cittadini, abbiamo depositato un’interrogazione rivolta al Sindaco nella Segreteria del Consiglio Comunale in merito allo stato di incuria in cui attualmente si trovano i cipressi del Cimitero Monumentale cittadino. Una condizione che persiste da tempo, poco dignitosa e che palesa la scarsa attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale a tutto ciò che non produce eco mediatico. Come Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia, siamo inoltre in attesa di veder attuato il nostro ordine del giorno approvato dall’aula e che prevede la riqualificazione della cappella principale del cimitero, dove si celebrano le esequie funebri. Insomma, il Camposanto cittadino merita la giusta attenzione e auspichiamo che la nostra pubblica denuncia, possa spingere quanto prima l’Amministrazione Comunale a porre rimedio a tale situazione.

*

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.