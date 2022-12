ROSSATO (FDI) * REPLICA A DIRIGENTE ISTITUTO SCOLASTICO: « PALESTRA LICEO PRATI, SITUAZIONE CHE CONTINUO A CONSIDERARE DISASTROSA »

17.06 - mercoledì 14 dicembre 2022

Palestra Liceo Prati, Rossato (Fratelli d’Italia): “Situazione che continuo a considerare disastrosa.” Dispiace constatare che la Dirigente del Liceo Classico Prati non abbia colto il senso della denuncia pubblica che ho effettuato a mezzo stampa, in merito alla situazione che continuo a considerare disastrosa in cui versava l’edificio adibito a palestra scolastica attualmente in ristrutturazione.

Dalle testimonianze dirette dei cittadini con i quali ci siamo confrontati, alcuni degli occupanti sarebbero stati avvistati più volte in prossimità del cantiere in atteggiamenti “equivoci” per poi introdursi nell’edificio.

Una delle tante foto che ci sono giunte dell’interno e inerente un mucchio di fazzoletti in un angolo, sporchi di quella che sicuramente non era passata di pomodoro, lascia davvero poco spazio all’immaginazione in merito a quello che con tutta probabilità avveniva nei locali. Rimango ulteriormente stupita dalle dichiarazioni finali rilasciate dalla stessa Dirigente. Il compito di chi dirige un Istituto Scolastico è quello di vigilare affinché certe situazioni non si verifichino all’interno della struttura, non quello di chiedersi come mai dei disperati abbiano trovato riparo lì e non altrove.

Certe considerazioni vengano lasciate alla politica e rimangano fuori dal contesto scolastico pubblico!

*

Gruppo Fratelli d’Italia

Cons. Katia Rossato