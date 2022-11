CLAUDIO CIA * VERTICE G20: « GIORGIA MELONI HA PORTATO A BALI LA FIGLIA GINEVRA, FINALMENTE UNA DONNA IN CARRIERA CHE NON RINUNCIA AD ESSERE MAMMA »

12.31 - sabato 19 novembre 2022

Caro Direttore, finalmente una donna che in carriera non rinuncia a essere mamma, a conciliare lavoro e famiglia anche se questo significa essere il Presidente del Consiglio. Al Vertice G20 a Bali, Giorgia Meloni ha voluto portare con sé la sua piccola Ginevra di 6 anni per non farle mancare la sua presenza, le sue cure, il suo amore neppure per un giorno.

Anche in questo è riuscita a stupirci, ad essere grande con naturalezza. A qualcuno però ha dato fastidio e non sono mancati disprezzo e sferzanti giudizi sui media e sui social. Sono le stesse menti bacate che abbiamo visto all’opera prima e dopo la campagna elettorale, dichiararsi paladini di politiche a favore di sistemi che prendono in considerazione le esigenze della famiglia, ma evidentemente non per tutti. Fa bene Gorgia Meloni a non rinunciare al privilegio di essere mamma, costi quel che costi.