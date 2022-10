CGIL CISL UIL – TRENTINO * DDL EMERGENZA ENERGIA: « LA GIUNTA PAT SVILISCE IL RUOLO DI PARTI SOCIALI E CONSIGLIO, PRONTI A MOBILITARCI »

06.41 - lunedì 17 ottobre 2022

Ddl emergenza energia. “La Giunta svilisce il ruolo di parti sociali e consiglio. Pronti a mobilitarci”. Dichiarazioni dei segretari generali di CGIL CISL UIL del Trentino Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti. “La decisione della Giunta di stanziare 90 milioni di euro con un emendamento depositato tre giorni prima della discussione in aula del disegno di legge per l’emergenza energia e solo dopo il confronto con la commissione deputata a discutere anche con le parti sociali i contenuti della proposta di legge allora del tutto vuota svilisce il ruolo delle associazioni di rappresentanza e del consiglio tutto.

Ci sentiamo presi in giro dal presidente Fugatti e dall’assessore Spinelli presente in commissione il giorno delle audizioni.

Passo non volere concertare azioni ed interventi condivisi anche nel bel mezzo di una crisi economica che a breve potrebbe portare in recessione anche il Trentino. Ma tenere nascoste le poste di bilancio per evitare il confronto è la dimostrazione palese del disprezzo e l’irresponsabilità con cui la Giunta “governa” le istituzioni dell’Autonomia.

Solo la nostra responsabilità, serietà e rispetto delle istituzioni ci porterà a presentarci comunque, ancora una volta, all’audizione di lunedì mattina sul ddl concessioni idroelettriche. La pazienza avraà presto fine e mobiliteremo la piazza per rappresentare il disagio di lavoratrici, lavoratori, famiglie, pensionati e semplici cittadini, dimenticati da questa poco affidabile giunta.

Nel merito rileviamo che ancora una volta la Giunta a trazione leghista fa parti uguali tra diseguali. Oggi spuntano 37 milioni di euro per le imprese, poco meno di quelli previsti per le famiglie. Così a 240mila nuclei familiari forse spetteranno 180 euro, alle 40mila imprese in media quasi 1.000 euro cadauna. Saran felici gli imprenditori, un po’ di meno le famiglie alle prese con bollette che superano di circa 2.000 euro la spesa annua degli anni passati”.