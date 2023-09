GALATEO (FDI) * DURNWALDER: « SOLIDARIETÀ ALL’EX PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO DA SVP – LEGA – FI, NOI PRENDIAMO LE DISTANZE »

13.38 - venerdì 15 settembre 2023

“Corto circuito oggi in Consiglio provinciale. La maggioranza Svp-Lega-Forza Italia ha accolto un Ordine del giorno di solidarietà all’ex presidente della provincia autonoma di Bolzano, Luis Durnwalder, firmata da gran parte dei consiglieri. Questo atto rappresenta una evidente entrata a gamba tesa nei principi fondamentali della nostra democrazia. Le sentenze, non si giudicano, si rispettano. Fratelli d’Italia prende chiaramente le distanze dall’approvazione di questo Ordine del giorno, ritenendo che questo documento non sia condivisibile nella forma e nella sostanza.

L’Ordine del giorno accolto afferma che Durnwalder – contrariamente a quanto affermato nella sentenza di condanna – non avrebbe danneggiato l’immagine dell’Alto Adige, né direttamente né indirettamente, e che avrebbe contribuito all’immagine positiva della nostra provincia in Italia e all’estero. Tuttavia, la realtà dei fatti è ben diversa. Durnwalder è stato condannato dalla giustizia a pagare una cifra considerevole di 270 mila euro per aver danneggiato l’immagine pubblica della Provincia di Bolzano. Questa condanna è il risultato di un processo giudiziario legittimo, ed è nostro dovere rispettarne le conclusioni.

Il vero scandalo qui è il cortocircuito nei ruoli e nei poteri. Il potere legislativo non dovrebbe interferire con il potere giudiziario, eppure è esattamente ciò che sta accadendo in questa situazione. La separazione dei poteri è una base fondamentale della nostra democrazia. Le condanne emesse dai tribunali devono essere rispettate, punto e basta.

Inoltre, l’impegno della Giunta provinciale a verificare se la Provincia possa intervenire nei procedimenti legali futuri o in corso a favore di Durnwalder, anche con misure di sostegno economico, è un affronto alla giustizia. Non si tratta di un riconoscimento dei meriti passati dell’ex Presidente Durnwalder, ma approvare una mozione di solidarietà in queste circostanze appare come un tentativo di sminuire il ruolo della magistratura e di mettere in discussione una legittima sentenza.”

Lo ha affermato il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Marco Galateo.