SOCCORSO ALPINO TRENTINO * INTERVENTO LUNGO LA VIA NIXVERDRUSS SULLA PARETE RODA DI VAEL (VAL DI FASSA): « ALPINISTA PRECIPITA PER 20 METRI, ELITRASPORTATO AL S. CHIARA »

domenica 2 luglio 2023

Intervento lungo la via Nixverdruss sulla parete Roda di Vael (Val di Fassa). Un alpinista è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento per i politraumi riportati dopo essere precipitato per circa 20 metri mentre stava affrontando la parte finale della via Nixverdruss sulla parete Roda di Vael in Val di Fassa. L’uomo stava procedendo in conserva, legato alla compagna di scalata, quando è precipitato, rimanendo appeso alla corda che nel corso della caduta si è incastrata tra le rocce. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivato poco dopo le 13.30 da parte della donna che era con lui.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino Settentrionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha imbarcato a bordo un operatore della Stazione Centro Fassa. Il soccorritore e il Tecnico di elisoccorso sono stati verricellati in parete. Mentre il primo si è occupato di mettere in sicurezza la donna approntando un ancoraggio, il secondo ha raggiunto l’infortunato, sempre cosciente. In una prima rotazione l’infortunato è stato recuperato a bordo dell’elicottero per essere trasferito a Pozza di Fassa ed essere affidato alle cure dei sanitari. Successivamente, in una seconda rotazione, anche la compagna di cordata e il soccorritore sono stati recuperati dall’elisoccorso e traferiti a valle. Infine, l’infortunato è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.