LED – LABORATORIO EDUCAZIONE AL DIALOGO * “GESTIONE DEI CONFLITTI“: « CORSO PER GESTIRE LE SITUAZIONI DI TENSIONE, A TRENTO (29-30/9 – 1/10) »

10.35 - domenica 2 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La parola “conflitto” è ambigua, può riferirsi sia al sentimento di essere in conflitto, sia allo scontro. Mentre il conflitto come sentimento è inerente alla vita sociale e professionale, il conflitto come scontro è solo una delle modalità di gestione del conflitto come sentimento. Il conflitto come scontro può essere prevenuto, il conflitto come sentimento è invece inevitabile.

LINK

Il corso si propone di fornire ai partecipanti gli elementi essenziali per capire e gestire le situazioni di tensione che si verificano nei diversi contesti quali la famiglia, il lavoro, la coppia, le relazioni di amicizia, ecc.

Il conflitto può essere un luogo di sofferenza, di paura, di rabbia e a volte di violenza. Può portare a degli allontanamenti, a delle separazioni o a delle vere e proprie guerre, ma può anche essere un’occasione di crescita.Esistono molte modalità di gestione del conflitto.

OBIETTIVI.Permettere ai partecipanti di acquisire strumenti per una migliore comprensione e gestione del fenomeno conflittuale. Focalizzare i propri automatismi in situazione conflittuale. Trovare modalità non distruttive di gestione del conflitto.

METODOLOGIA. Il corso sarà condotto secondo la metodologia formativa esperienziale con approccio Non-direttivo Interveniente, che prevederà lavori in piccoli gruppi, esercitazioni, role paly e rielaborazioni delle esperienze. Le proposte fatte dal conduttore terranno conto del desiderio dei partecipanti. Verrà proposto di affrontare il corso in chiave personale, partendo dalla propria esperienza del conflitto.

DESTINATARI. Qualsiasi persone che, per motivi personale o professionale, desideri capire meglio il fenomeno conflittuale, il proprio rapporto con il conflitto e le modalità per uscirne al meglio.

Può integrarsi utilmente ai percorsi formativi per mediatori.

Costi e modalità di iscrizione – Costo agevolato per i soci 235 € (10 € quota associativa annua LED).

Per i crediti ECM (professioni sanitarie) è previsto un contributo spese aggiuntive di 25 € . Costo per aziende e non soci 290€ (iva inclusa).

Per iscriversi contattare la segreteria comunicando i propri dati (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cf, professione) ed effettuare il versamento della quota d’iscrizione preferibilmente tramite bonifico bancario intestato a Led, Laboratorio di Educazione al Dialogo, codice IBAN: IT 45 H 08304 01833 00000 9791693, causale il proprio cognome e il nome del corso (es. Rossi CONFLITTI).

E’ disponibile una borsa di studio a contributo ridotto per facilitare l’accesso al corso ad una persona fortemente motivata per la quale il contributo economico richiesto rischiasse di essere motivo di esclusione. Per farne richiesta è necessario fissare un colloquio motivazionale con la segreteria che valuterà l’assegnazione a proprio insindacabile giudizio.

Eventuali ritiri vanno comunicati con almeno 8 giorni di anticipo, altrimenti il pagamento è dovuto, per garantire la copertura spese necessaria al regolare svolgimento del corso.

DATA E ORA 29-30 settembre e 1 ottobre 2023

venerdì ore 15,00-19,00. sabato e domenica ore 09,00-13,00 e 14,30-18,30

SEDE CORSO Villa S. Ignazio, Via delle Laste 22 – Trento

INFO VITTO E ALLOGGIO – contatta i colleghi della Coop. Villa S. Ignazio Tel. 0461 238720

ISCRIVITI – scrivendo un’email a led@vsi.it

*

Thierry Bonfanti

Psicologo e psicoterapeuta e mediatore. Dottore di ricerca, collabora con il Centro Studi Interculturali dell’università di Verona. Pratica la terapia di coppia da trent’anni nonché la mediazione alla quale ha dedicato la sua tesi di dottorato.

Docente all’università di Trento e Verona. Conduce formazioni alla gestione dei conflitti da trent’anni, in Francia e in Italia sviluppando progetti importanti per aziende quali la Air France, La Poste, la Compagnie des Transports de Strasbourg, l’università di Verona, il Nuovo Ospedale di Sassuolo, e tante altre ancora per la formazione del loro personale alla gestione dei conflitti.