COMITATO “NO TAV” – TRENTO: LA “PASSEGGIATA A TRENTO NORD”: « IL NOSTRO TOUR A PIEDI NELLE ZONE DI POTENZIALE PERICOLO, PER LA SALUTE E L’AMBIENTE »

10.10 - domenica 2 luglio 2023

Si è svolta ieri a luglio a Trento, a partire dall’area Magnete, la passeggiata “No Tav”. Incontro tra cittadini nato con l’intento di visitare le zone di Trento nord che saranno toccate dall’imminente attuazione del progetto di Circonvallazione ferroviaria, ad alta capacità di trasporto.

Il tour a piedi ha visto una prima sosta nella zona dove sorgeva il Polo chimico trentino, il triangolo che aveva ai vertici Sloi Carbochimica e Officine Elettrochimiche trentine. Le fermate successive sono state al cavalcavia che collega via Brennero a via Maccani ed allo scalo Filzi, per arrivare infine al presidio permanente “No Tav”, alle Fornaci (via Brennero).

Ad ogni sosta hanno preso la parola vari componenti del comitato “No Tav”, che hanno studiato e seguito l’iter del progetto, trattando argomenti e problematiche ambientali e legali attinenti ai lavori ed agli espropri.

Alcune delle argomentazioni evidenziate sottolineavano gli elementi di maggiore preoccupazione per la collettività: e cioè la forte presenza nel terreno Sloi di inquinanti a base di idrocarburi policiclici aromatici, la migrazione dei liquami inquinanti da Sloi verso il corso del Lavisotto, spostamento dei binari Trento-Malè fino a Lavis, l’utilizzo di enormi quantità di acqua per fare funzionare la trivella. Ed ancora: la necessità di bonifica della zona attigua allo scalo Filzi da eventuali ordigni bellici inesplosi, il trasporto del materiale di risulta a Sardagna (senza preventivo accertamento della sua pericolosità) con afflusso viario ipotizzato di circa 300 camion al giorno nella zona dei lavori.

Al termine della camminata è stata annunciata per sabato 8 luglio una analoga iniziativa a Mattarello, frazione di Trento.