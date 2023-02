CLAUDIO CIA (FDI) * SCUOLE MATERNE: « SULLE APERTURE A LUGLIO IL DIALOGO SIA COSTRUTTIVO, NON POSSIAMO SMINUIRE I NOSTRI INSEGNANTI »

17.50 - domenica 19 febbraio 2023

Il testo seguente è tratto integralmente da un link social (Facebook, collegato al sito personale del consigliere Cia) ricevuto in redazione da Agenzia Opinione –

E’ importante che sulle aperture delle materne a luglio il dialogo sia costruttivo. Se è vero come è vero che la scuola è l’ingresso alla vita della ragione, che apre la mente e il cuore alla realtà, mi piace considerare ogni insegnante il più grande investimento per i nostri figli. E se abbiamo a cuore i nostri figli, non possiamo sminuire e umiliare i nostri insegnanti e trattare la scuola alla stregua di un baby-sitteraggio.