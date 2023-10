CARABINIERI – BORGO VALSUGANA (TN) * CONTROLLO TERRITORIO: « PERGINE, DENUNCIATO 22ENNE PER DETENZIONE DI HASHISH AI FINI DI SPACCIO »

11.19 - giovedì 19 ottobre 2023

L’attività dei Carabinieri di contrasto allo spaccio di stupefacenti continua la denuncia di un ragazzo per detenzione di hashish ai fini di spaccio, nel pomeriggio dello scorso Mercoledì, da parte dei Militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Borgo Valsugana.

Nel pomeriggio del 18 ottobre, impegnati per le strade di Pergine Valsugana in un servizio di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei luoghi più frequentati dai giovani, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno proceduto al controllo di un ventiduenne del luogo, trovato in possesso di 10 grammi di hashish e della somma di 325 € in contanti, ritenuta essere il profitto dell’attività di spaccio.

La droga ed il denaro sono stati immediatamente sequestrati ed il giovane denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Trento in quanto ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Contestualmente, i Carabinieri hanno sanzionato in via amministrativa un minorenne del luogo per uso personale di stupefacenti, trovato in possesso di uno spinello e di un grammo di Hashish. Quest’ultimo verrà segnalato al Commissariato del Governo per la provincia di Trento per la violazione dell’art. 75 del D.P.R. n. 309/1990.

